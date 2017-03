A luchar por el derecho al voto, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

Este sábado 4 de marzo realizamos en la primogénita del continente americano una extraordinaria Asamblea de Ciudadanos-Foro en el Colegio de Profesores de la Capital sucrense, con el objeto de analizar la dimensión y profundidad de la crisis política, económica, social y moral que azota a Venezuela y complementariamente exponer y discutir con los asistentes la dramática realidad de Cumaná y las siete parroquias que conforman el Municipio Sucre.

De esa enriquecedora experiencia debo rescatar, en principio, la masiva y calificada asistencia de ciudadanos comprometidos con la idea de rescatar el sistema democrático y las libertades en el País y la coincidencia casi unánime de que la dictadura avanza decidida y sin máscaras en su afán de aferrarse y perpetuarse en el poder, utilizando todo tipo de artimañas y emboscadas, que van desde la mascarada del diálogo, los CLAP y el supuesto carnet de la patria, hasta la guillotina montada para aniquilación de los partidos políticos, que las imponen conculcando y restringiendo derechos propios de las democracias del mundo, como el caso del principal y determinante derecho al sufragio y a la participación política de los venezolanos, que han sufrido su conculcación, el año pasado cuando por encargo mandaron a asesinar el Referéndum Revocatorio y ahora con la irresponsable e inconstitucional prórroga del mandato de los gobernadores, hecha realidad por las rectoras del “poder electoral” quienes de espaldas a la Constitución y las Leyes, han incurrido en la omisión e inacción de la convocatoria de las vencidas elecciones de los gobernantes regionales, que fueron elegidos por el pueblo para un mandato de cuatro años, y que están en condiciones de ilegitimidad, por estar vencidos desde el pasado mes de diciembre del 2016, en esta materia la Asamblea a la que hemos hecho referencia Resolvió, con la anuncia de todos los asistentes y participantes, extender un documento a la Mesa de la Unidad Democrática, para exigir un plan de acción concreto dirigido al rescate del DERECHO AL VOTO, más aún cuando el propio Nicolás Maduro, le ha dicho a la Nación, que sólo habrán elecciones en Venezuela, cuando ellos estén seguros de ganarlas, cuestión que coloca al gobierno en condición de facto y al propio estado en carácter de forajido.

La Asamblea también abordó el tema de la realidad política y social de la región y los gravísimos problemas que vive la población y luego de las propuestas que me correspondió hacer en relación con la Ciudad de Cumaná y el Municipio, en la que hicimos referencia al estado de abandono en que se encuentra, al problema de la movilidad, la señalización, la falta de iluminación, las aguas negras, la recolección de desechos sólidos y el agobiante tema de la inseguridad etc. etc., con las respectivas visiones y soluciones que proponemos en todas las áreas, más de treinta dirigentes vecinales, individualidades, representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil sucrense, formularon un conjunto de planteamientos y dejaron plasmadas una importante cantidad de ideas, que deben ser consideradas con seriedad, en el programa del abanderado que resulte ganador de las elecciones Primarias de la oposición democrática, para la Alcaldía del Municipio, que serán una realidad, si y sólo si, ejercemos la presión popular que sea necesaria, para que se hagan las elecciones y poder sustituir con el voto, a quienes gobiernan tanto en el Municipio capital como en el estado Sucre, que durante estas últimas décadas, han demostrado ser los peores y más corruptos gobernantes, que han pasado por la ciudad más antigua del Continente y por el estado Sucre.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes” PSB.

