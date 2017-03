A los 101 años muere el magnate David Rockefeller, el último heredero de la poderosa dinastía de empresarios de EE.UU

El multimillonario estadounidense David Rockefeller murió este lunes a los 101 años en su residencia en las afueras de Nueva York. Era el último nieto vivo de John D. Rockefeller, el fundador de la legendaria dinastía empresarial estadounidense, un hombre que se hizo rico en el negocio petrolero, en la banca y en muchas otras actividades empresariales.

Siguiendo la tradición de su abuelo, David Rockefeller fue gerente del banco Chase Manhattan, parcialmente de propiedad de su familia, un filántropo de clase mundial, y un importante asesor informal de presidentes quien se dio el lujo de decirle que no a varios ofrecimientos para entrar al gabinete de múltiples presidentes estadounidenses.

Como heredero de los Rockefeller, David creció en Manhattan en el lujo extremo.

Estudió en la Universidad de Harvard, en la London School of Economics y eventualmente en la Universidad de Chicago, donde obtuvo un doctorado en Economía.

La disputa que enfrenta a los Rockefeller con ExxonMobil, la firma que los convirtió en una de las familias más ricas del mundo.

Desde la banca

Su marca en los negocios familiares se hizo principalmente en la banca. Después de prestar servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, en 1946 entró al banco Chase Manhattan, del que llegó a ser gerente.

También fue uno de los filántropos más importantes del país, con especial interés en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A lo largo de su carrera fue un influyente asesor de políticos, pero nunca ocupó una posición formal en el gobierno estadounidense, a diferencia de otros familiares como su hermano Nelson Rockefeller, quien fue vicepresidente y gobernador del estado de Nueva York.

No obstante, se lo recuerda como un apreciado consejero de múltiples ocupantes de la Casa Blanca. La dinastía Rockefeller ha ocupado un perfil más bajo en décadas recientes.

Pero David vivió en una época en la que pocas familias ejercieron tanto poder sobre el país como la suya.

DC/BBC