5 Excelentes motivos para dormir sin ropa interior

1. Cuida tu zona íntima

Como sabrás, tu zona íntima sigue trabajando segregando sustancias y fluidos. Y ante una zona húmeda constante puede producirse bacterias que no son buenas para tu salud. Por lo tanto, al dormir sin pantis, mantendrás la zona ventilada.

2. Aumenta tu autoestima

Cuando te liberas de los ajustados pantis, tu cuerpo se relaja más, ya que no tiene esa sensación de que el elástico aprieta, por lo que estarás relajada y conforme con tu cuerpo, y a medida que trascurra el tiempo te encontrarás más a gusto con tu sensualidad, lo que generará en ti un inevitable aumento del autoestima.

3. Mejora tu vida sexual

Al estar la zona totalmente liberada, el contacto aumenta, despertando con facilidad el deseo sexual tanto tuyo como de tu pareja.

4. Reduce tu estrés

Liberarte de esa pequeña presión que genera el elástico de tu pantis, hará que tu cuerpo se relaje. Es una gran diferencia, porque simbólicamente te liberas del cansancio que dejó tu jornada y tu cerebro lo percibe de ese modo.

Además, tu cuerpo sigue trabajando, y al percibir una mayor relajación generará mayor cantidad de oxitocina, que es justamente la sustancia que ayuda a combatir la depresión y reducir los niveles de estrés. Por lo tanto, ¡te despertarás mas relajada y feliz!

5. Rompe las barreras culturales

Sabemos que es una cuestión cultural, un hábito al que nos hemos acostumbrado desde pequeños, pero como todo cambio de hábito, hay que empezar de a poco, con la seguridad que es una práctica super positiva.

No es necesario que duermas si nada abajo, puedes ponerte tu pijama. Y si es por vergüenza que no te atreves a hacerlo, es algo íntimo y personal que solo tú sabes, así que no es necesario que otros lo sepan. Súmalo a tu rutina antes de dormir, desmaquíllate, lava tus dientes y adiós pantis, deja a un lado los prejuicios.

DC | Genial