5 consejos para mantener una relación de pareja exitosa

Aunque muchas personas dicen que el exceso de trabajo acaba con las relaciones, hay historias de amor que prueban lo contrario. Existe la posibilidad de que en relaciones en donde una pareja tenga un trabajo demandante, funcione a la perfección, pero nadie dice que es fácil.

1. Pasar tiempo juntos es prioridad

Compartir experiencias es clave para que una relación funcione y tenga algo que contar. Se trata de pasar tiempo de calidad, puedes hacerlo rutina sin que se vuelva aburrido, por ejemplo: todos los viernes tienen una cita, pasar hora y media fuera de casa u oficina, el plan puede cambiar.

2. Los problemas se resuelven

No dejes que sea demasiado tarde para esto, tu pareja tiene que saber si estás enojado/a o no, no es adivino. Tú decide si quieres resolver cada cosa a su tiempo o reclamar una bola de problemas un mismo día en donde la mayoría ya no tiene solución.

3. Resaltar lo positivo

Del trabajo, con los hijos o la familia. Dile algo que te gusta de ella o él todos los días, algo que haga.

4. Compromiso en cada momento que comparten

Si no es mucho el tiempo que pasan juntos, deja tu celular y todo lo que te conecte con otras personas, convive con tu pareja, pasa tiempo de calidad con ella. Muchas veces el exceso de trabajo hace que descuides a tu familia.

5. Trabajan en buenas empresas

Empresas que saben y entienden que la familia es primero, éstas no suelen ser empresas tradicionales, más bien son modernas. Aunque algunas empiezan a cambiar permisos para que los empleados tengas mejor flexibilidad, si estás en una empresa donde de plano te tienen atado hasta las 6 o más, quizá sea hora de dejarlo.

DC|Salud180