22 consejos comunales depositaron dinero y no les entregaron bolsas Clap en Cariaco

Representantes de 22 consejos comunales en Cariaco, municipio Ribero del estado Sucre, denunciaron que realizaron pagos individuales de Bs.10 mil para obtener bolsas con comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y los alimentos no les fueron entregados.

El martes 14 de marzo, los voceros comunitarios cerraron el paso en la carretera nacional Troncal 9, a la altura del puente sobre el Río Carinicuao e impidieron el tránsito entre Cumaná, Carúpano y la Zona de Paria, al oeste de Sucre.

Durante la protesta, denunciaron a través de un programa radial conducido por el periodista Félix Bejarano, que pagaron el dinero y los representantes del Clap les dijeron que acudieran a Carúpano, en el municipio Bermúdez, a buscar los empaques de alimentos.

Este miércoles 15 de marzo, El Pitazo contactó vía telefónica a una de las manifestantes habitante de Cariaco, Soraida Mago, quien explicó que realizaron depósitos directamente en entidades bancarias a solicitud de los Clap y que guardan recibos del pago realizado. Dijo que viajaron hasta Carúpano a buscar la comida, pero no les fue entregada.

Mago no puntualizó cuántas familias resultaron afectadas en total, pero señaló que cada consejo comunal representa, en promedio, a no menos de doscientas familias. “Protestamos porque nos estafaron con los Clap, nos roban y juegan con el hambre que estamos pasando”, afirmó.

DC | El Pitazo