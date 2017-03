21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down

A propósito de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down, el cual se festeja cada 21 de marzo, en todos los países del mundo, la fundación Mundo Down Venezuela, realizará mañana varias actividades recreativas e informativa sobre las habilidades positivas que presentan los niños que nacen con esta condición.

Gainet Peña, presidenta de la citada asociación, manifestó que tienen previsto realizar tres charlas informativas sobre “Atención temprana, cuidarte es cuidarlo y hablemos de inclusión”, las cuales se llevaran a cabo en el colegio Don Bosco.

Explicó que la intención de este encuentro es ayudar a los padres a entender que los niños que nacen bajo esta condición especial, no son enfermos, solo que presentan otra capacidad intelectual, pero pueden se insertados rápidamente en la sociedad, si son manejados debidamente.

“Al principio no ves lo positivo que es tener un niño con Síndrome de Down, pero a medida que va avanzando el tiempo y comienzas a recibir información de cómo debes tratarlo, es cuando ves las cualidades que pueden llegar desarrollar, ellos se vuelven pacientes, sensible y muy tolerante”, expresó Peña.

Sin embargo, muchos padres cuando les informan que sus bebes vienen con esta alteración genética, se deprimen pensando que sus hijos no llevaran una vida normal, que todos los planes que tenían con ellos se vendrán abajo, pero la realidad es otra; teniendo en cuenta que pueden ir al colegio, a la universidad, desarrollar actividades deportivas y culturales.

“Ellos son unos angelitos que solo buscan que les demos el espacio que se merecen, que no los discriminemos por su condición, muchas veces llegamos a pensar que debemos sobre protegerlos, y no es así, ellos son traviesos igual que otros chamos”, dijo la entrevistada.

Fundación Mundo Down Venezuela

Con la intensión de prestar apoyo psicológico a los padres que se niegan aceptar que sus hijos nacieron con Síndrome de Down, nació la citada fundación, la cual tiene previsto abrir nuevamente sus puertas la próxima semana. La misma está ubicada en la clínica Icea, adyacente al centro de rehabilitación Dr. Carlos Fragachan

Peña manifestó que están efectuando charlas informativas a las instituciones educativas, sobre la forma de cómo tratar a los estudiantes que presentan esta condición especial.

Al mismo tiempo manifestó que en el estado Bolívar al menos 185 niños presentan esta Alteración congénita, mientras que en Venezuela hay un total de 250.

Origen de esta condición

En el mes de diciembre del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó esta fecha para aumentar la conciencia de la ciudadanía, sobre el respeto a las personas con Síndrome de Down.

DC/NP