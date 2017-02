El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no buscó excusas y afirmó que su equipo perdió 2-1 ante el Valencia “en diez minutos”, en los que los blancos encajaron los dos tantos.

“La verdad es que perdemos el partido en los diez primeros minutos”, dijo Zidane en rueda de prensa tras el partido, afirmando que luego “teníamos ochenta minutos para volver, lo hicimos, pero nos han faltado muchas cosas”.

“Hoy teníamos la oportunidad de sumar y no lo hicimos, así que estamos castigados”, añadió el técnico del Real Madrid, que con esta derrota pierde la oportunidad de abrir brecha en la punta de la clasificación liguera.

“Esto es fútbol, sabemos que hay que estar más atentos, no hicimos mal las cosas, al contrario, pero nos ha faltado un poco de lucidez en el último pase”, dijo Zidane.

“No voy a criticar al Valencia, lo hicieron muy bien en diez minutos y luego se replegaron”, insistió el técnico.

“Esto no se acaba, sabemos que ahora es más difícil, hoy se podía sumar y no lo hicimos, pero no cambia nada, seguimos por delante, tenemos que pensar que esto pasa en fútbol, los diez primeros minutos faltó un poco de concentración, puede pasar, no buscamos excusas”, concluyó.

DC/P