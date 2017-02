Zidane: “Los rivales no juegan igual contra nosotros…”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que los blancos jugarán este domingo (20:45 horas) en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. El francés habló de la derrota en Mestalla, del estado físico de Bale…

Partido ante el Villarreal: “Es más difícil todavía. Es un rival muy bueno, defensivamente son un bloque que lo hace muy bien. Sabemos de la dificultad, pero para nosotros es bueno jugar ya mañana después del partido del miércoles. Tenemos la oportunidad de sumar otra vez y es lo que vamos a intentar hacer”.

Defensa ante el Villarreal: “Pepe va a estar con nosotros, Nacho también… Y mañana verás. Tenemos a todos menos a Varane y Danilo”.

Oportunidad perdida ante el Valencia: “Era una oportunidad de sumar, no lo hicimos pero ya está, no hay que darle más vueltas porque no se puede arreglar. Lo que se puede hacer ahora es pensar en el partido de mañana y tenemos la oportunidad de volver a sumar. Lo que pasó, pasó…”

Análisis de la derrota: “Cuando Ramos dice que no faltó actitud es verdad. Igual me he equivocado yo porque entramos muy bien con el balón, pero tuvimos dos fallos y nos metieron el 0-2. Pero luego la actitud fue buena por parte de todos. Hay que analizar, pensar… En los momentos clave, al principio y al final, hay que estar más concentrados. Pero cada uno piensa una cosa de la concentración. En todos los partidos el rival te puede meter en dificultades, lo difícil es la constancia. Nosotros ganamos partidos y hay minutos en los que el rival te pone en dificultades y no merece el partido. Siempre digo que el inicio y final del partido es lo más importante, el resto del choque también pero menos”.

Bale: “Esta al 100%. Ya son varios días entrenando a tope y físicamente está al 100%”.

Partido de Valencia: “La clave es que esto no pase más. Pero esto puede pasar otra vez porque hay cosas que pasan en el campo, el rival te puede meter en dificultades. Vi el partido dos o tres veces porque me gusta ver las cosas al detalle. Pero ya está… El Valencia ya pasó. Hay que ver el próximo partido, que me interesa más. Analizar lo que podemos hacer mejor con balón y sin balón. Tuvimos solo dos días para prepararlo pero es así”.

Reacción tras derrota: “Nosotros levantamos la cabeza cuando no sumamos. Antes del Valencia ganamos cuatro partidos seguidos. Sabemos que debemos mejorar las cosas siempre, porque esto es largo y para los rivales es el partido del año contra el Madrid. A veces no veo el mismo rival, porque yo veo los partidos anteriores del rival y no veo el mismo rival. Es lo normal, jugar contra el Madrid es una motivación extra y esto lo tenemos que tener en cuenta”.

Partido contra el Atlético: “No lo puedo controlar, vamos a mirar el partido y a ver qué pasa. Lo que sí podemos controlar es lo que hagamos nosotros”.

Asensio: “No ha cambiado nada. Estoy muy contento con él. Cuando estamos todos, la convocatoria son 18 y alguno se tiene que quedar. Últimamente fue más Marco, pero él va a tener minutos y ya está, no puedo decir otra cosa”.

“No ha cambiado nada con Asensio. Estoy muy contento con él y va a tener minutos”

Jornada clave para la Liga: “No. Contesto con sinceridad. Recuerdo el año pasado, teniendo muchos puntos de desventaja y al final en el fútbol no sabes lo que va a pasar. Siempre tienes posibilidad de sumar y nosotros la perdimos el miércoles y tenemos otra posibilidad mañana. Pero vamos a tener muchos partidos complicados, no sólo el de mañana…”.

Fecha del Celta: “No me preocupa, porque se jugará en el momento en que podamos. De momento no se puede porque seguimos en Europa los dos. Veremos más adelante cuándo será esta fecha. Este partido lo vamos a tener que jugar. Mira el Valencia, no sumamos, así que me da igual. Sabemos que lo tenemos, pero lo que me importa es el Villarreal”.

Benzema y el apoyo de Le Graet: “Creo que sí le favorece. Benzema esperaba esto desde hace tiempo, un apoyo público del presidente de la federación. El hecho de tener las puertas abiertas es positivo para él. Para mí es uno de los mejores jugadores franceses o quizá el mejor. No porque juegue en mi equipo, sino porque realmente lo pienso”.

Varane: “Es una baja muy dura. Ha jugado muchos minutos y partidos, es un jugador muy importante y lo ha demostrado con su rendimiento. No podría decir una fecha de regreso, pero espero que vuelta pronto. Con una lesión de grado II estará un buen tiempo fuera y lo que hay que pensar es que tenemos otros jugadores que tienen ahora una oportunidad y están a tope para jugar en esa posición. No estamos contentos con su lesión pero no podemos hacer nada”.

DC|AS