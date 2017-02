William Dávila no puede salir de Venezuela por tener su pasaporte anulado #7Feb

El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, William Dávila, denunció este martes que lo retuvieron en la salida de migración del aeropuerto de Maiquetía por presuntamente tener el pasaporte anulado.

A través de su cuenta de Twitter, Dávila cuestionó que no lo dejen salir a cumplir con su función como parlamentario debido a que su pasaporte tiene un error. “Es una violación más de la Constitución. Simplemente no quieren que se denuncie ante el mundo la violación de los Derechos Humanos en Venezuela”.

Cabe destacar, que el diputado Luis Florido sufrió el pasado 2 de febrero el mismo incidente cuando intentaba salir del país por un error del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Estoy en puesto 2 de migración no me dejan salir a cumplir mi función parlamentaria porque aducen q mi pasaporte esta anulado

Le informo al pueblo q estoy en la salida de migración y me dicen que mi pasaporte tiene un error el mismo cuento y no me dejan pasar

— Williams Dávila (@williamsdavila) February 7, 2017