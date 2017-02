Venezolanos en el extranjero también tienen que declarar el ISLR

Los venezolanos que se encuentren en el extranjero no están exentos de declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISRL), así lo afirmó el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón.

Según reza la actual legislación tributaria nacional, todos los venezolanos son considerados residentes fiscales y por lo tanto deben cumplir con su declaración de rentas en el plazo establecido, a menos que este pruebe lo contrario.

“Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en esta ley siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela”, dijo el funcionario, citando el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

De igual manera, indicó que todo aquel ciudadano venezolano que se encuentre en el exterior perderá la residencia fiscal si llega a permanecer fuera del país más de 183 días y consigna ante el Seniat el certificado de residencia fiscal expedido por la administración tributaria del país donde actualmente está residenciado.

