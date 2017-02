Tania D’amelio: No habrán elecciones regionales hasta que los partidos no se renueven #10Feb

La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’amelio, informó que el proceso de la convocatoria a elecciones regionales queda “interrumpido” hasta tanto no finalice la renovación de los partidos políticos

“La sentencia del 21 de octubre señala que los partidos que no se legitimen, la norma señala que se debe ir a un proceso de renovación. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria (a elecciones regionales) hasta tanto el proceso de renovación no concluya porque no puedes violar los derechos de esas organizaciones que quieren postular en los procesos”, expresó.

Aún así las regionales se mantienen en los temas del CNE. “Un Comité Técnico sigue su curso con la Junta Nacional que lleva el proceso, pero quiero decir que hay que legitimar estas organizaciones. Tampoco puedes ir a ciegas, si decides no ir tienes que terminar este proceso y cancelar esa organización. En junio se conocería la renovación”.

DC|UR