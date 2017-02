Smolansky recibió medidas cautelares de la CIDH

David Smolansky, alcalde de El Hatillo asistió a la Fiscalía General de la República para introducir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que pide al gobierno a garantizar su vida y las libertades del partido de Voluntad Popular (VP).

Smolansky recordó que es “inédito” una cautelar CIDH a un partido político, en la que es mencionado el alcalde de El Hatillo y otros activistas y actores políticos de VP. “Estas cautelares llegan en un momento importante, ya que quienes somos dirigentes de Voluntad Popular hemos sido víctimas de una persecución feroz del régimen. Hace casi un año mi residencia fue atacada y robada. Hoy soy blanco de vigilancia continua del Sebin, la alcaldía de El Hatillo está en constante supervisión por agentes del régimen y hasta fui citado ilegalmente a la cárcel del Helicoide”, indicó Smolansky.

El dirigente indicó que las amenazas, persecuciones, detenciones o encarcelamientos no lo detendrán en la búsqueda de la mejor Venezuela y en su labor por mantener el municipio El Hatillo como ejemplo de gestión en el país. “Queremos un país donde haya servicios, libertades, separación y autonomía de poderes y donde las elecciones no sea un elemento de negociación. Donde las alcaldías no sean discriminadas y no se persiga a los alcaldes por pensar distinto” afirmó.

Finalmente, se refirió a los dirigentes y activistas de VP que también han sido víctimas de persecución, detención o están en el exilio. Puntualizó el caso de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Delson Guarate, Yon Goicoechea, Alexander Tirador, Raúl Emilio Baduel, José Vicente García, Stacy Escalona y el diputado Gilber Caro.

DC/EN