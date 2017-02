Sampaoli no cierra la puerta al Barcelona: “Nunca se sabe”

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, miró al duelo ante el Eibar con la certeza de la importancia de los duelos de la próxima semana ante Leicester y Betis: “La victoria ante Las Palmas nos dio expectativas para todo lo que viene. El grupo sabe que hay una semana extenuante llena de decisiones. Claro que se piensa en la Liga de Campeones. Pero debemos pensar en el Eibar primero, hay un paso anterior al partido del miércoles. Trataremos de planificar de la mejor forma el físico de los jugadores para llegar bien a estos partidos”.

Prioridades: “Lo prioritario es conseguir los puntos más allá de que el rival de la próxima semana sea el Betis. Hay jugadores que si están amonestados no jugarían ese sábado y también hay un partido histórico de Liga de Campeones. Hay que analizar todo para que lleguen los jugadores de la mejor forma”.

Estado del plantel: “Escudero y Rami llegan bien. Montoya está conociendo a sus compañeros y también al sistema. Está en proceso formativo, quizás pueda jugar algunos minutos. Dependerá todo del factor emocional después de cada partido, el jugador que esté mejor jugará”.

Miras al estado físico: “Si ahora empieza la hora de la verdad y no la hora de la mentira, me estresé más de lo debido hasta ahora. Los futbolistas son los más importantes, por lo que deben estar en lo emocional bien, eso ayuda a que participen en todo lo venidero. Ojalá podamos mantener este nivel y jugar con los mejores. Sino hay otros dispuestos a participar”.

Jornada de Champions: “Me sorprendió la derrota del Barcelona, que había ganado 6-0 al Alavés unos días antes. Creo que el 4-0 marcó una diferencia que no existe entre estos dos equipos. El Barcelona no demostró su mejor versión y el rival hizo mucho para que eso sucediera”.

Sampaoli habló del Barcelona en una semana en la que se habló de él como posible reemplazo de Luis Enrique: “Son especulaciones mediáticas que son un poco egoístas. No se evalúa a alguien como Luis Enrique, que logró tantas cosas en el equipo. La vacante llegará cuando lo decida Luis Enrique. Estoy tranquilo porque de mí no hace esto. No tengo que explicarle nada a nadie. Estaría intranquilo si yo lo propusiera, si tuviera el pensamiento alejado de mi escudo”. Habla de su futuro como sevillista: “En mi mente está seguir trabajando aquí para consolidar una idea. Es el club que me trajo a Europa. Esto depende de un montón de factores que dependen del día a día. En esta profesión, este comentario no me genera expectativas. El día de mañana nunca se sabe”.

Palabras sobre su ataque: “Si pudiera elegir me gustaría tener un pichichi con 20 goles en su haber. Lo estamos buscando y posiblemente lo vamos a encontrar. El final es el arco, si no eres contundente ahí todo lo que generaste no sirve de nada”.

Palabras para la afición: “Ojalá se modifique la conducta que tuvo ante el Villarreal. Espero que diferencien la situación y que nosotros representamos al escudo. Si nos dejan solos ahora, nos dejan un poco descubiertos”.

Rival de mañana: “El Eibar mostró carácter y jerarquía. Es consciente de los recursos que tiene y los potencia cada fin de semana. Vienen bien emocionalmente, tienen hambre”.

Sobre Ganso: “La inserción de Ganso en este Sevilla le está costando un poco. Estamos ilusionados aún en que pueda aportar su talento porque nos daría un plus importante”.

Pareja no estará ante el Eibar y su vuelta es una incógnita

Jorge Sampaoli conoce la importancia que tiene Nico Pareja en sus planes. “Tiene un problema en un aductor. Están haciendo un estudio y tras el diagnóstico sabremos a qué partidos puede llegar, esperemos que se recupere pronto”. De esta forma, el club espera que el argentino pueda recuperarse a tiempo para las importantes citas de la próxima semana, aunque su vuelta es toda una incógnita.

DC|AS