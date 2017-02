Repara tu compacto en pocos minutos

Cuando tu polvo compacto cae al suelo tiene muy pocas probabilidades de “sobrevivir”, es decir es casi un hecho que se romperá en pedazos. No importa la marca, una caída siempre trae graves consecuencias para nuestro maquillaje.

Si piensas que tendrás que volver a comprar un polvo compacto, aquí te pasamos unos tips para que no lo tires y puedas seguir usándolo. ¡Toma nota!

Lo primero que hay que hacer es conservar el envase original, es decir, la polvera. Posteriormente hay que triturar completamente todos los pedazos. Agrega poco a poco alcohol hasta que logres formar una masa uniforme. DIstribuye la pasta que formaste a lo largo de toda la polvera y retira en exceso de alcohol con un pañuelo desechable.

Una vez que seque el alcohol te darás cuenta que tu polvo recuperó la estructura que tenía. Cuando lo apliques fíjate bien que no te cause ninguna irritación en la piel, si notas cualquier afectación no dudes en cambiarlo.

DC/Agencias