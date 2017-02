Pierden los aspirantes, pero gana Maduro. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

SUCESIÓN ¿POSPUESTA? Todo marchaba muy bien para uno de los interesados en la sucesión presidencial, hasta que llegaron las inoportunas, para él, sanciones del Departamento de Estado. Eso trancó el juego. Eso paralizó de momento el proceso de sustitución del presidente Nicolás Maduro basado en la aplicación del 233 de la Constitución Nacional. De momento no hay sustituto a la vista. Los que aspiraban perdieron legitimidad porque nadie puede ocupar la Presidencia de un país con tales acusaciones. Si cometen el atrevimiento a pesar de las sanciones, el país estaría al margen del derecho internacional y quedaría expuesto a situaciones poco agradables. Tampoco hay que descartar que se atrevan a concretar la sucesión, porque recordemos que en el oficialismo son de “rosca al revés”. Fíjense que no solo la sucesión se trancó, sino que el aspirante principal también se trancó. Sus apariciones públicas han disminuido y su lenguaje corporal indica que hay preocupación y no le quito razón, porque tener detrás a los gringos no es nada sencillo. El gran ganador de todo esto es el presidente Nicolás Maduro ¿Qué gana Maduro? Sin estar él involucrado en lo ocurrido gana porque se mantiene en la Presidencia y sus posibles sucesores ya quedan descartados. Eso le garantiza mantenerse en el poder sin el peligro que representaba el interés de algunos por sacarlo ¿De qué sirve mantenerse en la Presidencia con las dimensiones de la crisis? Sirve de mucho, aunque usted lo no crea. Recordemos que la Presidencia de la República otorga capacidad de negociación y esa es la única vía que existe para una cesión “controlada” del poder que les permita disminuir su costo de salida. Sólo aquel o aquellos que tengan esa posición o beneficio tienen la posibilidad de construir un acuerdo que permita una transición en paz y sobre todo sin persecuciones a gran escala. Quienes no estén en el poder y no tengan posibilidad de negociar, quedan expuestos ante quienes los quieren meter en una mazmorra imperialista. Maduro toma un oxígeno importante. Detallen como acaba de anunciar la reestructuración del PSUV a nivel nacional ¿A quién afectaría con esos posibles cambios? ¿Quién escogió a su imagen y semejanza a las autoridades del PSUV a nivel nacional? ¿Quién controla a la tolda roja? Pues nada menos y nada más que Diosdado Cabello. Es probable que Maduro quiera ahora asumir el control total o parcial del PSUV y por eso la reorganización con el fin de ubicar a sus leales. Se fijan porque Maduro salió ganando. Se trancó el juego. Se cayeron unos alfiles y la competencia por ser el Rey sigue abierta, pero con menos candidatos de peso.

MÁS GUISOS. Nada cambia en PDVSA. Todo más bien empeora. A todos los problemas operativos y financieros que arrastra la principal industria del país, se sigue sumando la corrupción desbordada. Pareciera que todo el que llega a PDVSA con un cargo gerencial alto o medio, busca de inmediato los negocios que les permitan superar sus dificultades económicas. La semana pasada vinieron al Zulia dos chivos bien pesados. Hicieron un recorrido por las instalaciones en la Costa Oriental del Lago y unos voceros les hicieron entender que “el agua moja”. Como secuela ya están montando dos nuevos megaguisos que les permitirán a los involucrados ganar mucho, pero mucho dinero en dólares. Los detalles se los cuento muy pronto en un trabajo especial de Verdades y Rumores.

CALAMIDAD Y COLAPSO. La situación del país se deteriora a una velocidad tremenda. La crisis golpea muy duro a las frágiles microeconomías de los ciudadanos. La calidad de vida desapareció. La zona de confort pasó a la historia. Los resultados de la última “Encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos” (ENCOVI 2016) desnudan totalmente la dura realidad que el Gobiernos se empeña en maquillar. Demuestra la profundización de la crisis. Que 8 de cada 10 hogares venezolanos estén en situación de pobreza y que 5 de cada 10 esté en pobreza extrema, es una aberración que amerita toda una operación internacional de ayuda humanitaria. Pero ante este panorama el Gobierno prefiere seguir mirando hacia otro lado. Su única prioridad es política. El impacto de la escasez y la inflación es devastador y bajo este modelo es imposible corregir ambas distorsiones. Se requiere un cambio urgente, porque durante este 2017 la situación empeorará ya que las importaciones de alimentos y medicamentos disminuirán. El Gobierno a duras penas podría importar la mitad de los $6 mil millones que trajo en comida y medicinas en 2016, porque el flujo de caja sigue en caída. Las reservas internacionales no crecen. Pero además vale la pena preguntarse ¿hasta cuándo el sector privado honesto podrá aguantar las importaciones masivas de alimentos y medicinas en el marco del Plan de Abastecimiento Complementario? Usted dirá que eso es tremendo negocio y no le falta razón, pero resulta que buena parte de los dólares que se usan son parte del capital que tenían esos empresarios en el exterior o son comprados en el mercado negro, lo que dificulta la reposición de esas divisas. Por más costoso que vendan los productos importados en bolívares, la volatilidad del mercado paralelo es un problema para estos empresarios. Sólo aguantarán los enchufados que reciben dólares a Bs. 10, pero recordemos que el negocio de estos es recibir las divisas, no traer alimentos y medicamentos. Mientras las importaciones de productos o materia prima se reducen, la producción nacional pareciera estar en niveles críticos si tomamos como indicador la escasez de productos nacionales en los anaqueles de los supermercados ¿Desde hace cuánto tiempo usted no ve arroz, aceite, azúcar, crema dental o pasta nacional en los comercios? Y lo que más refuerza la tesis de la caída de lo “Hecho en Venezuela” es que el contenido de las cajas Clap ya no es nacional, sino importado a pesar que el régimen obligó a las empresas a vender 50% de su producción al Gobierno para dicho plan. Aunque es bueno aclarar que en esta distorsión también interviene la voracidad de los enchufados que adoran las importaciones con dólares baratos, para luego vender caro al consumidor final. 2017 será un año de menor disponibilidad de dólares para el Gobierno y eso se traduce en más escasez, mayor calamidad y aumento del hambre. El país está a punto de colapsar, aunque eso no necesariamente implique un estallido social. Esas son las cosas extrañas de la crisis venezolana.

MUD. Creo que la Mesa de la Unidad Democrática hizo los cambios adecuados para recomponer su camino, luego que cayeran por el barranco del diálogo. La recién anunciada reestructuración de la coalición opositora es positiva, por lo menos hasta ahora, porque se basa en dos aspectos fundamentales. Primero deroga el personalismo que se había apoderado del cargo de Secretario Ejecutivo y se hará una vocería más colegiada. Segundo, se amplía el G4 que había trabajado muy bien de cara a las elecciones del 6D, pero en el 2016 se desdibujó y perdió capacidad para generar un consenso. Ojala la nueva instancia del G9 permita recuperar la fortaleza de la Unidad. Es bien importante la incorporación de varios personajes de la disidencia no partidista y resalta el papel que tendrá el sociólogo y profesor universitario, Angel Oropeza, quien conoce muy bien las profundidades del deterioro nacional y además le daría ese toque no militante que tanto le hacía falta a la coalición. Creo que la Unidad debe con urgencia tomar decisiones en la búsqueda de la reconexión emocional con los electores. Una podría ser comenzar la organización de las primarias para elegir a sus candidatos a las Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Legislativos y Concejos Municipales que bien pueden realizarse una vez concluya el engorroso proceso de renovación de los partidos ante el CNE ¿Para qué si no hay una convocatoria oficial de ambos comicios? Sí, eso es cierto pero la organización de esas primarias tendría dos razones. La primera, convencer a los venezolanos que la Unidad delega en ellos la escogencia de sus aspirantes a cargos de representación popular y que el consenso pasó a la historia. La segunda, es que de esa forma presionarían al CNE para que actúe y sea el apoyo técnico y logístico para realizar las primarias, lo que además aumentaría la presión contra el Poder Electoral y la necesaria convocatoria de las elecciones. Eso sería parte de todo un esfuerzo para recuperar la confianza perdida en una parte importante de la disidencia. Aunque algunos prefieren calificar como más de lo mismo a los cambios en la MUD, en lo personal prefiero esperar y evaluar sus actuaciones a partir de la reestructuración.

PRIETO COMPLICADO. La posibilidad de reelección del Alcalde de San Francisco, Omar Prieto, luce bastante complicada si tomamos en cuenta la más reciente medición hecha por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) en esa zona de la capital zuliana. Su principal rival en una posible contienda municipal es el colega y amigo Gustavo Fernández, líder del partido Voluntad Popular en San Francisco. El estudio de la firma de Félix Seijas fue realizado en ese municipio entre el 1 y el 14 de diciembre de 2016, con una muestra de 800 sujetos y un margen de confianza de 90%. Cuando las preguntas están orientadas a medir por quién votaría el ciudadano en unas primarias de la MUD para seleccionar el candidato de la Unidad, Gustavo Fernández obtiene 36.5%, Julio Montoya 19.3%, Angel Sánchez 6.5% y José Luis Pirela 6.4%. Cuando los escenarios internos de la oposición son polarizados Fernández sigue ganando a sus rivales. Y cuando el instrumento buscó medir la polarización entre el candidato de la Unidad y Omar Prieto, 51.7% de los entrevistados votaría por el abanderado de la MUD y 39% por el actual burgomaestre, lo que implica que quien gane las primarias de la disidencia arrancaría su campaña con una base de apoyo muy importante. Al consultar a los encuestados si deseaba un cambio al frente de la Alcaldía, 55% afirmó que sí. Pero además Prieto se enfrenta a una percepción negativa en cuanto a los problemas del municipio, pues 30.9% dijo que su principal queja era la falta de recolección de basura y esa es una competencia directa del Alcalde y 56.9% dijo que era la escasez de alimentos la cual a pesar de no ser una competencia directa de Prieto, él se abrogó la lucha contra el desabastecimiento. Cuando se miden los bloques por tendencia la oposición obtiene 56% y el oficialismo 21.1% y cuando se discrimina la militancia o simpatía por partido político Un Nuevo Tiempo obtiene 13.8%, Voluntad Popular 13.5% y Primero Justicia 11.9%. Cuando consultan sobre la situación del municipio, 69,5 tiene una percepción negativa. Y al evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro tiene 78.2% de imagen negativa y Pancho también sale raspao con 60.5% de desaprobación hacia su trabajo. Y por último resalta que 83.1% de los encuestados valora como positivas e importantes las elecciones regionales y municipales en la lucha por el cambio en el país. En resumen, hasta ahora el candidato de la Unidad pareciera ser Gustavo Fernández y Prieto no sólo deberá batallar contra la oposición y el deseo de cambio de los sureños, sino también contra el rechazo hacia su gestión y la negativa evaluación del trabajo de Maduro y Pancho.

MOTORES. Recuerdan aquel guiso que revelamos en Verdades yRumores el pasado 05/11/2016 sobre la irregular compra de motores marinos de la marca francesa Baudouin(LEA: http://verdadesyrumores.com/conozca-el-nuevo-guiso-con-motores-marinos-en-pdvsa/) y que fue gestado en PDVSA Occidente. De los fulanos motores sólo llegaron seis, porque ante nuestra denuncia el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, paró el resto de la compra y además ordenó una investigación. Resulta que los nuevos motores llegaron y cuando los expertos en el área los vieron advirtieron de inmediato que no lograrían mover los remolcadores en los cuales serían instalados. Hay problemas con esos motores, pues no tienen la potencia necesaria para el tamaño de los remolcadores. Los enchufados que se beneficiaron de la compra están haciendo todo lo posible para evitar que se descubra esa irregularidad. Por eso es poco probable que hagan las pruebas en los dos remolcadores alos cuales ya les instalaron los motores. Los responsables del guiso son tan arriesgados, que hace pocos días organizaron un falso positivo para que dos motores sufrieran daños irreparables. Resulta que los dos motores estaban en sus estibas y los preparaban para transportar a Maracaibo, con el fin de adaptarlos en dos remolcadores ¿Y qué ocurrió? Que los montaron en una grúa y cuando estaban a una altura de 20 metros aproximadamente estos cayeron al suelo. Como lo ocurrido fue tipificado como “accidente fortuito”, no hay investigación interna y se cumple el objetivo de esconder la irregular adquisición. Y los dos remolcadores que están listos nunca serán probados y así Asuntos Internos no podrá terminar de verificar que la compra no fue la adecuada, a pesar que ya validaron los sobreprecios y detectaron la estafa con la falta de transmisiones. Si no hay evidencias sólidas, cierran la investigación, no hay responsables y el daño patrimonial a PDVSA se suma a la larga lista de actos de corrupción. Por cierto, señor del Pino ¿Cómo es posible que usted ordenó la destitución de los enchufados culpables del guiso con los motores Baudouiny estos siguen en sus cargos?

GUANIPA. En el acto de presentación de su memoria y cuenta como diputado, Juan Pablo Guanipa sorprendió con esa frase que fue muy comentada y en la cual afirmaba que era la hora de las definiciones y no de los acuerdos. Los presentes entendieron que se refería a Manuel Rosales y a Un Nuevo Tiempo. Este tipo de polémicas forman parte de la democracia y muchos son los que creen que Primero Justicia y Guanipa debían “enseñar los dientes” para hacer valer su posición en el Zulia. Además los justicieros tratan de tomar el liderazgo en los cuestionamientos que contra UNT siguen apareciendo en el estado. El cogollo de PJ en la región estima que es un buen momento para enfrentar el rosalismo, ante todas las dudas razonables que persisten. Y además me aseguran que es una decisión tomada medirse en las primarias que debería ser el método de selección de los candidatos a las elecciones regionales y municipales que en algún momento deben realizarse.

PPM. Participé en un interesante desayuno con el líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, en el cual explicó las razones por las cuales asistió el Congreso del Partido Popular en Madrid y especialmente las razones que lo llevaron a participar en el encuentro de la Internacional Demócrata Cristiana. De todo lo interesante que se discutió, me llamó la atención el concepto de “Coalición Ciudadana” que aplica a su movimiento con el cual aspira llegar a la Alcaldía de Maracaibo. Alaimo considera que “Pasión por Maracaibo” es y será finalmente una coalición de partidos, gremios, organizaciones sociales y finalmente ciudadanos. Asegura que la engorrosa renovación de los partidos políticos ante el CNE no será un problema, porque cuentan con dos tarjetas que no acuden a ese proceso por estar totalmente activas. Esa iniciativa de “Coalición Ciudadana” es bien interesante porque, hasta ahora, no conozco experiencias similares en Venezuela.

CORRUPCION. A pesar de la distancia el coordinador regional de Voluntad Popular y perseguido político del régimen, Lester Toledo, sigue haciendo su trabajo de denunciar internacionalmente las violaciones de los derechos humanos de la disidencia y la corrupción. Su última acción en ese sentido fue en el Senado de Italia donde pidió a la comunidad internacional tener mano dura contra los enchufados rojos que están usando a varios países para lavar lo robado al erario público y que él estimo en más de $300 mil millones, que en su mayoría están tratando de ser legitimados en el sistema financiero europeo. Además solicitó el apoyo parlamentario italiano hacia la petición hecha a la Comunidad Europea para que apoye la restitución del hilo constitucional. La acción de los Estados Unidos contra figuras prominentes del régimen demuestra que la presión internacional ejercida por opositores como Lilian Tintori, Carlos Vecchio y ahora Lester Toledo siempre es positiva porque en algún momento todos los que han saqueado al país tendrán que pagar por sus delitos. La justicia a veces tarda, pero siempre llega.

ODEBRECHT. El Gobierno sigue muy enredado en relación con el caso de las obras que manejó la empresa Odebrecht en Venezuela. Tan complicados que Maduro quiso endosar una parte del problema a un Gobernador que a todas luces es Henrique Capriles. El caso con este consorcio brasileño va mucho más allá de los $98 millones que ellos mismos declararon haber pagado como sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Venezuela. Tiene que ver fundamentalmente con todas las irregularidades que encierran los $16 mil millones en obras que ellos manejaron en el país y en lo que se infiere hay sobreprecios grotescos que iban a dar a manos de los enchufados binacionales. Pero no sólo eso está siendo omitido por el Presidente, sino que tampoco mencionó que las obras que Odebrecht tenía paralizadas en Venezuela se debían a la falta de asignación de recursos, tal como hemos venido comentando en VyR en relación con la construcción de Puente Nigale. Esa obra tiene un avance de apenas 17% a pesar de la gran cantidad de años en desarrollo. Durante 2016 sólo avanzó 1% y por falta de dinero se detuvo por completo en diciembre de ese año. Todo eso a pesar del faraónico anuncio presidencial de millones de millones de bolívares para obras de infraestructura, en lo cual supuestamente estaba incluido el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo. Y digo supuestamente porque ese dinero nunca apareció. En Caracas nadie en los ministerios respectivos sabía de ese dinero. Odebrecht, a pesar de todos los cuestionamientos éticos sobre su conducta, nunca abandonó la obra. Ante el riesgo que implica la investigación internacional basada en el caso “Lava Jato”, la mejor salida para Maduro y su gestión es acusar únicamente a la empresa y decir que las construcciones serán terminadas por empresas locales, aunque omiten hablar de los grandes enchufados que se aprovecharon no sólo de los sobornos, sino también de los sobreprecios. Mientras en Colombia investigan al presidente Juan Manuel Santos y en Perú acusan al expresidente Alejandro Toledo, en Venezuela miran hacia otro lado en este nuevo caso de corrupción globalizada.

METROMARA. La situación en el Metro de Maracaibo sigue siendo delicada porque no están recibiendo los recursos que permiten subsidiar el costo del boleto y cumplir con el mantenimiento adecuado del sistema. Como ya comentamos sólo hay un tren en servicio, mientras seis siguen parados porque no los pueden reparar ya que no tienen los repuestos, ni el dinero para comprarlos en el exterior. Ese sistema de transporte en cualquier momento se puede paralizar y se complicará el servicio porque los Metrobuses también presentan serias fallas de mantenimiento. Pero eso no es el único problema en Metromara, sino que nadie habla nada de las supuestas inversiones que se harían en la línea 2 ¡ALO Pancho! Deberías ocuparte del tema.

MISIÓN FÚTBOL. Me llamó mucho la atención todo el bululú y los intereses que rodearon a la elección de la nueva directiva de la Asociación de Fútbol del estado Zulia, porque movilizó a los enchufados oficialistas quienes al parecer estaban detrás de las planchas en competencia. Cuando los enchufados rojos se ocupan y preocupan de algo, es porque aspiran obtener algún rédito. Ellos no son dados a la beneficencia pública y mucho menos al altruismo a través del deporte. Y además la mayor parte de los involucrados tienen poco conocimiento sobre la materia. Qué yo sepa la Asociación Zuliana de Fútbol es sólo eso un organismo que maneja el balompié aficionado ¿O hay otros intereses de por medio?¿Será que recibirán mucho dinero?El sólo hecho que dos grupos oficialistas se hayan enfrentado por el control de esa asociación, me indica que hay o habrá mucho dinero de por medio. A la mayoría de ellos poco les importa si el fútbol de desarrolla en el estado y mucho menos la masificación de ese deporte. Algo aspiran a manejar. Algo aspiran a ganar ¿Qué hay de importante en la Asociación de Fútbol del estado Zulia que las pirañas rojas se interesaron?

HIDROHUECOS. La Hidrológica de Maracaibo sigue siendo un organismo ineficiente. No sólo es que sigue sin resolver la enorme cantidad de botes de agua potable y el colapso de los colectores que abundan en la ciudad, sino que boicotea la gestión de las autoridades que tratan de recuperar la vialidad deteriorada. Pareciera que sólo están a la espera que asfalten una vía, para llegar ellos a romper y luego dejan el hueco sin reparar. Son expertos en romper, pero inútiles para tapar los huecos. La última gracia la hicieron en la calle 43, que es la avenida principal de La Picola, cuando una vez la Alcaldía de Maracaibo procedió a restaurar el pavimento en la vía, ellos llegaron para hacer un enorme cráter y así lo dejaron. Dañaron la inversión hecha con dinero de todos los marabinos. Eso ameritó que la municipalidad denunciara la ya consuetudinaria conducta de Hidrolago. La Gobernación del Zulia también es víctima de Hidrolago, pero les alcahuetea sus desastres por aquello que son “Un solo Gobierno”…una sola calamidad.

PEOR EL INTENTO…Considero que el Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quedó muy mal con ese aviso a página completa en el New York Times exigiendo al Gobierno de los Estados Unidos rectificar en las sanciones que contra él anunció el Departamento del Tesoro ¿Por qué quedó mal? Porque quedó en evidencia y debería explicar cómo pagó el costoso aviso y a través de quién lo pagó ¿Lo pagó de su bolsillo? ¿Lo pagó un amigo? ¿Lo pagó el Gobierno nacional? ¿Lo pagó el mismo que financió la defensa de los “narcosobrinos”? Cualquiera haya sido la vía es una irregularidad que debería ser investigada por la Contraloría y la Fiscalía para esclarecer el origen de los fondos usados, porque es público y notorio que en Venezuela el ciudadano común y corriente no tiene acceso a manejar dólares.Uno puede entender la necesidad que tiene el ciudadano Vicepresidente de aclarar su situación, pero no debe caer en esos errores ¿O será un error “inducido” por quienes quieren terminar de lanzarlo a la jauría? En medio de la dura lucha interna que se vive en el oficialismo cualquier cosa puede estar ocurriendo.

AGRADECIMIENTO. Quiero agradecer a los amigos de la Librería Europa por el gesto de obsequiarme un ejemplar del libro “Las Aventuras de Juan Planchard” del cineasta y escritor, Jonathan Jakubowicz, en el cual narra las peripecias de los nuevos ricos revolucionarios y sus extravagantes vidas que han sido financiadas con el saqueo perpetrado contra el país. Prometo disfrutar su lectura en este fin de semana largo.

DC / Darwin Chávez | Verdades y rumores | @darwinch857 | [email protected]