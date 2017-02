Periodo de emergencia, por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Nueva etapa… El Gobierno Bolivariano se está tomando muy en serio el trabajo en esta nueva etapa de la revolución. Para ellos, entre ellos, están enderezando en aquellos lugares que les permitan seguir siendo poder hasta que se den las próximas elecciones. Por eso vemos cambios y más cambios en instituciones como Pdvsa por ejemplo, que es la gallina de los huevos de oro. Una vez más les digo, es entre ellos. Cuando leo a mis colegas hablar de la transición que está andado, los respeto, pero si tal transición existe es entre ellos mismos, no entre el Gobierno y la oposición. El Presidente de la República dio poderes especiales a Aristóbulo cuando fue vicepresidente, pero esto no tuvo mayor impacto. También se los dio al General Padrino López y hoy nadie duda que los militares son parte del control y el poder del Estado que mantiene a la clase de Gobierno siendo gobierno. Ahora el nuevo vicepresidente, un magnate ya de los medios de comunicación y hombre de mucho poder económico y control político, recibe las plenipotenciarias del Estado de mano del propio Jefe del Ejecutivo Central lo que le da más poder, más control, más libertad de maniobra. El mundo de la información en Venezuela tiene sus ojos puestos en Tareck ElAissami y el mundo político también. La revolución le está dando el estandarte. La oposición sabe hasta dónde puede llegar con él. ¿Estos cambios mejorarán las cosas en el país? No lo sé, lo que creo saber, es que mejorará las cosas entre ellos, entre los mismos del Gobierno ya que hoy, como les he venido comentando, creo profundamente que están más unidos que nunca; los unió el miedo a dejar de ser gobierno, a perder el poder que les da ser el Gobierno de la República.

Autocracia competitiva… Bajo esta vamos a llamarla “rectificación” del Gobierno para no dejar de ser gobierno, converso con un experto en regímenes políticos y me dice que en Venezuela no tenemos una democracia plena pero tampoco una dictadura férrea. Esto es lo que los expertos llaman Régimen Híbrido. No es democracia, no es socialismo ni comunismo, es a su juicio, “Autocracia competitiva”. El nombre de esta luminaria, me lo reservo pues él así me lo pidió. Sólo puedo decirles que me contactó desde Caracas y por todo lo que conversamos, creo que es cercando al Gobierno. Él me explica que en este “sistema” el grupo mandante deja crecer una serie de problemas y genera otros para que la población se mantenga en un constante brincar de obstáculos para ellos tener control férreo y poder sobre grupos particulares con alto valor de utilidad y sobre cosas puntuales. Los grupos de poder los constituyen los más aptos, es decir, quienes más recursos y condiciones tienen para imponerse. La mente me lleva al grave problema de inseguridad y zozobra que vivimos, a la persecución política por pensar distinto, a la exclusión de programas sociales para los opositores, a la falta de alimentos, al ataque contra la producción privada para llevarla a la existencia mínima, a la imposición de condiciones económicas terribles para las empresas, a las colas del carnet de la patria y todos los medios de dominación social que han sacado, en fin… a las tantas calamidades que originó el Estado y que según este politólogo, no van a ser atendidas ni resueltas por ser parte del plan. “¿Por qué ni la presión internacional es efectiva? Porque acá no se llega a una violación sistemática de Derechos Humanos y eso los mantiene en el discurso democrático y de respeto y apego a la norma”, me explica y agrega que estamos atravesando por lo que en política se conoce como “Periodo de emergencia”. Esto, como periodista de economía sí lo sé, es una etapa de la economía en la que se direccionan todas las condiciones para que todos los sectores del país donde se aplica, súpervivan, que no es lo mismo que sobrevivan. La súpervivencia es más ruda que la sobrevivencia. En la primera pasas un largo periodo viendo como resuelves todo y te desgastas. En la segunda activas el instinto de existir frente a una eventualidad. El periodo de emergencia reduce al mínimo las operaciones económicas de los sujetos y también les reduce las alternativas; pone a los ciudadanos a depender del Estado mientras que este se enfoca en desarrollar las áreas de la economía que son de su interés para mantenerse siendo Gobierno, encargando ese desarrollo a su círculo, garantizándose así los recursos para no dejar de ser fuertes, conformándose en una nueva clase de poder económico. En resumen, no hemos tocado fondo, todavía nos falta llevar más.

Las cosas que se deben decir… En la oposición hay muchas, pero muchas cosas que hacen que el Gobierno se ría, se frote las manos, reciba oxigeno y siga avanzado en este camino en el que a pesar de los pesares, van cómodos, mucho más que la mayoría de nosotros. Voy a tratar de resumirlas y explicarlas lo más sucintamente, porque se deben decir, tanto para que nosotros las manejemos y dejemos de ser bolsas y para que ellos se pongan las pilas y se arreglen, porque de lo contrario jamás saldremos de esta gente que nos tiene viviendo una vida que no merecemos.

La torta… se la siguen repartiendo de acuerdo a sus intereses para que los mismos de siempre sigan siendo “los representantes” o “los líderes de la oposición” y entonces sea con ellos con quien haya que acordarse, negociarse o sentarse a hablar para “arreglar” al país. Tanto en los partidos como en la sociedad civil hay un gentío dispuesto a hacer cosas, es gente que no quiere que nuestra Nación se siga destruyendo en el hambre, la miseria y la necesidad eterna. Esa gente no encuentra el apoyo de los partidos porque estos, controlados y dominados por los políticos de siempre, impiden su aparición, su crecimiento y los usan y hasta abusan como a cualquier obrero de segunda. Los políticos de siempre saben quiénes son y dónde ubicarlos, pero para ellos es más conveniente tenerlos en el closet a pesar de ser gente que puede y quiere emprender la tan necesaria renovación de la política opositora en Venezuela. Esto en vez de aprovecharlo, lo están destruyendo. Los viejos de la política, pueden pasar a ser grandes asesores, consejeros, porque es tiempo de cambiar los protagonistas. Los de siempre tienen cansados, aburridos y jartos a los electores. A los de siempre les perdimos la fe y ya no creemos en ellos, pero eso a ellos no les importa. Son caras duras. Lo único que les importa es seguir y seguir y seguir. Están auto condenando la oportunidad de dar al pueblo la tan necesaria bocanada de aire nuevo para la renovación, para reagruparnos y volver con fuerza a ser un solo bloque inquebrantable; no cuatro gatos llorando en las esquinas del país cada vez que la MUD o algún partido llama a la calle.

Deben renovarse… y para eso es la política, para llegar a acuerdos. Pero en la oposición están como en el Gobierno, cambiando entre ellos. Capriles no quiere dejar de ser el presidenciable, Ramos Allup ahora quiere ser el único presidenciable. Voluntad Popular tiene a Leopoldo y así.

Por cierto… Supe “De muy buena fuente” ®, que en la más reciente encuesta nacional encargada por los factores de la unidad, Leopoldo López sale primero para Presidente de la República, Capriles segundo y Ramos Allup tercero. Esto pone a los partidos VP, PJ y AD a tener un proyecto presidencial cada uno. Desde la Capital, me aseguran los pájaros de la MUD, que la élite política opositora trabaja en dos cosas, la primera, en la ampliación del G4 a G9 y la segunda, en la gran alianza. De esto les hablo más adelante.

La mesa… tiene frente a sí un gran momento, el del cambio. Chuo Torrealba ya cumplió su misión y se lo agradezcamos o no, la Mesa de la Unidad Democrática por el bien de su sobrevivencia debe renovarse nacionalmente y dar muestra de ser capaz de encontrar a los mejores para la lucha nada fácil que viene en este 2017. Alguien que realmente esté conectado con lo que la gente quiere y no con lo que los partidos quieren. Sé que esto es contradictorio, porque los partidos de oposición se suponen deben querer lo mismo que la gente, y la MUD debe representar a los partidos pero el problema es que partido sin gente es como un General sin ejército. Qué escenario más triste. Se necesita cambio en la MUD Nacional y no cambio facial, sino de forma y de fondo.

La gran alianza… Según me dicen desde Caracas, una parte de la élite política opositora está viendo como no pasa a mejor vida y encontraron un camino en la alianza que fue idea de Ramos Allup, una vez conocieron los resultados de la encuesta que les comenté al inicio. La alianza es entre Acción Democrática y Voluntad Popular. Según sus cuentas, con el primero en las encuestas preso y sin asomo de liberación y con el segundo en el ojo del huracán y con “una amenaza latente de inhabilitación política”, lo que les confieso no sabía y que le agradezco a estos pájaros de la MUD nacional que hayan compartido conmigo, el que queda es Ramos. Si esta alianza se da, la bandera aurinegra de PJ se pondrá un poco más negra pues veremos a los naranjas, primeros en la preferencias presidenciales, apoyando al tercero. Blancos y naranjas vuelven a repetir la fórmula que sentó a Ramos en la AN. ¿Los veremos ofreciendo apoyos y pidiendo candidaturas? Sin duda, es decir, veremos a los adecos pedir por ejemplo, el Zulia a cambio de la Alcaldía de Caracas. ¡Uy!

Por cierto… la presidencia de la Asamblea Nacional nada que destaca en manos de Julio Borges. Por lo menos Ramos Allup la alegraba de cuando en cuando.

Hacia la extinción… Otra cosa que no han dicho, que no explican suficientemente y que los medios tampoco dan a conocer, es que ningún partido de la oposición es válido para ir a elecciones. Sólo la tarjeta de la MUD, que no es un partido sino una coalición, es útil para ir a elecciones y al ser una coalición de partidos no renovados, la pueden acusar de no ser legítima y la pueden anular. Un “Tucusito sabanero”, llega al jardín de los pájaros y se enamora de las flores. Entre canto y canto recordamos que el TSJ ordenó al CNE activar el cronograma para la renovación de los partidos y el CNE hizo caso omiso, por lo que no cabe duda que esta es una dilación intencional. Sin partidos renovados PARA QUÉ HACER UNA PRIMARIA SINO VAN A PODER POSTULAR, y me perdonan escribir en mayúscula, pero una se exaspera de tanta cosa compleja. Esto no lo dicen las toldas y los medios de información tampoco; menos dicen que nadie quiere la renovación porque ningún partido reúne los requisitos que exige el Ente Rector. Sí, así como lo leen, ningún partido reúne los requisitos. Si los partidos actuales decidieran que van por la tarjeta de la MUD, única legal, los acuerdos candidaturales van a ser a golpe y porrazo. En estos acuerdos, la decisión de los votantes importará poco o nada. El tucusito sabanero me dijo: “yo simpatizo con la oposición pero no milito en ningún partido y no voy a militar en ninguno tampoco”. Y aquí fue cuando salió un sol de verano y dejó más claro que el cristal que si los partidos actuales van a la renovación más de uno y ojo es literal, más de uno pasa a la historia.

Por ejemplo… Vente Venezuela. Ese partido desaparece porque es sólo María Corina Machado y cuatro gatos. Gente Emergente; este también pasa a la historia a pesar de tener unas poquitas estructuras en el territorio nacional. ABP. Igual, ABP es Ledezma. Causa R, todos sabemos que hacen sus asambleas en un busito y sobran asientos, así que imagínenos a todos los partidos nacionales, pequeños y grandes, buscando el 1 por ciento de los votos del último proceso electoral y convenciendo al 0.5 en 12 estados del país para que vayan a firmar como militantes suyos ante el CNE. ¿Cuántos simpatizantes de la oposición cree usted que van a ir a firmar para validar a unos partidos que están desconectados de su realidad y que desde hace rato no los representan? ¿A cuántos y con cuánto cree usted que se va a convencer a los simpatizantes a registrarse como militantes para que unos partidos mantenga su existencia política en una tarjeta y en una Mesa que la mayoría de los venezolanos rechaza? Aquí es cuando uno ve a Cristo padeciendo en la Cruz y una sufre con él de corazón.

Por eso… Son pocos los que tienen chance. En el Zulia por ejemplo, UNT tiene la fuerza en la región ¿pero la tiene en otros estados del país? PJ tiene fuerza en Miranda, pero debe igual que los demás, lograr la meta en otros 11 estados. AD, supe que empezó a organizarse para este fin, pero hay casos como Maracaibo que lo que dan es pena. VP, partido que está enfrentando fuertes divisiones internas en Caracas por el manejo de la marca, tampoco tiene los números, así que la verdad sea dicha, en el salto de obstáculos el Gobierno sigue ganando. Qué peligro ir a elecciones con todos los partidos ilegalizados, pero más peligroso es que los partidos sigan burlándose de los ciudadanos. ¡No lo merecemos!

Dolor de cabeza… el que mantiene me aseguran, el Gobernador del Estado ante la real posibilidad de la asignación de su amigo Fidel Madroñero como candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Pájaros de las más altas esferas del sur, llegan al modesto jardín de los pájaros, y me cantan en respuesta al comentario que hice la semana pasada sobre la posibilidad que Omar Prieto, sea el candidato del PSUV por Maracaibo. Estos emplumados rojos, son arrogantes y petulantes pero dicen cosas con mucho sentido y coherencia. Ellos me aseguran que desde Caracas, la candidatura de Madroñero es una petición de Tareck ElAissami, el nuevo vicepresidente, quien con poderes plenipotenciarios, hace peticiones, imposiciones y toma decisiones en lo que será el cuadro de cara a las potenciales elecciones regionales que se deberían realizar este año. “Dile a tus pájaros que vuelven más alto para que te den mejor información”, me dice el ave fornido que junto a sus dos acompañantes miran con detalle el jardín. Les pregunto si entonces Arias iría a la reelección y me responden: “No sabemos, lo que sabemos es que va mucho a la farmacia a comprar pastillas para el dolor de cabeza jajajaja jajajaja jajajaja”, ríen a carcajadas. Ciertamente el retorno de Madroñero debe generar preocupación en el entorno de Arias pues se conoce abiertamente las buenas relaciones que lo unen al nuevo vicepresidente, hombre sin duda muy poderoso. Esta noticia también debe preocupar a quienes lo enfrentaron y adversaron. A los petulantes rojos les digo que el cielo encapotado anuncia tempestad. Me meto las manos en los bolsillos de mi jean, les doy la espalda y me alejo del jardín.

Por cierto Señor Gobernador… hay un muchacho en la Facultad de Derecho, de nombre Gustavo Sánchez. Llama la atención y destaca que esta semana llamó a paro de transporte como si él fuera presidente de la Federación Bolivariana de Transporte o autoridad del transporte en la región. Es asombroso cómo ahora los bolivarianos son los que sabotean a la misma revolución. Pero más llama la atención que usted pudiendo, no haga nada.

Hace falta… mano dura en el estado, en sus instituciones y en su gente. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y como le da la gana. Aquí es cuando yo digo, que de verdad esto no lo arregla cualquiera, esto tiene que ver un grupo de guáramo para arreglarlo. Amarrar los locos, controlar los tísicos y enmendar el capote, porque es mentira que un solo hombre o mujer pueden con esta múcura tan pesada.

Arreglos zulianos… Desde la MUD regional, la nueva, la liderada por Emerson Blanchard, me llega un canto de un pájaro grande, gordo y pelón. Me dicen que Rosales llegó a un acuerdo “impecable” con el G4 y resolvió el problema que tienen los principales partidos en la repartición igualitaria del poder. Me asegura que UNT, entiéndase Manuel Rosales, dará la Alcaldía de Lagunillas a AD, para el amigo Juan Carlos; San Francisco se lo dará a Voluntad Popular para el amigo Gustavo y Maracaibo, se lo dará a Primero Justicia, al amigo Juan Pablo; para ellos se reservan la Gobernación. Como el agua ahora llega cada 72 horas, yo estaba regando las matas del jardín y cuando este pájaro me soltó ese bombon me mojé los pies. “Se han hecho muchas llamadas para los arreglos, tu sabes, Rosales es un mago de la política”, me dijo el gordo pelón. Si esto es así, me cuesta creerlo. ¿Por qué no lo creo? Porque si de algo doy fe, y lo hago porque mis fieles pájaros de UNT así me lo han hecho saber, es que Rosales con Guanipa ni agua y en PJ la estructura trabaja por un único fin: que Juan Pablo sea el candidato a la Gobernación. Me cuesta creer que Rosales entregue la Alcaldía de Maracaibo, que es lo único que tiene. Pero más me cuesta creer que PJ acepte, que Juan Pablo acepte la candidatura a Maracaibo como premio de consuelo luego de tanto remar y cargar su barco con gente valiosa de UNT. De aceptarlo, ¿Cómo quedaría Guanipa ante su militancia, la opinión pública y sus financistas? Y en el caso del arreglo UNT-VP y AD-UNT, estos sin duda deben contar con la aprobación de Caracas ya que si en Caracas la alianza que avanza es entre AD y VP, dudo mucho que esta oferta se materialice aunque sería la oportunidad de oro para que VP Zulia vea luz en el túnel sin Lester en el terreno y para que se levante la moral de AD. Esto se lo dije al pájaro y me replicó: “Manuel lo arregló todo”. Mirándolo a los ojos, me puse las manos en la cintura y le dije: “sí, lo arregló todo, tanto que por eso es que el Toto va a ser el candidato de AD para la Gobernación en las primarias si hay elecciones” y me respondió: “Ya verás, aquí todos se van a arreglar”. Un Nuevo Tiempo ya no es el mismo. Requiere orden, control y esto lo debe dar Manuel. En esa casa muchos no son los mismos y por eso, no es el mismo partido. Los niños crecieron, los adultos se hicieron viejos y los viejos ya son abuelos y quiero que se me entienda bien: no es la misma gente ni es el mismo partido, así como en Maracaibo la política no es la misma. También VP y PJ y los otros partidos cambiaron. Rosales está desgastado y aunque no sea el candidato bien porque no pueda por estar inhabilitado o por estar enfermo o porque no quiera, estará en la calle haciendo campaña. Su sola presencia aunque es una ventaja competitiva sobre cualquier candidato porque le lleva 20 puntos a cualquiera, debe lidiar con el ideario público de haber negociado con el Gobierno su libertad, por eso las cosas no son como antes porque hoy la gente también cambió. La política es algo más que dinero, es manejo y de esto sabe mucho pero mucho Rosales, pero en Maracaibo ¿quién asume su bandera para continuar la gestión de la señora Eveling? ¿Quién en UNT se atreverá a decir que va a hacer de Maracaibo lo que la gestión Trejo no ha hecho? O peor aún, que ahora sí van a hacer lo que deben hacer. Con todo el respeto, yo no veo a Rosales repartiendo nada cuando tiene aún que poner orden en su casa. No lo veo dando caramelitos a quienes le conocen sus debilidades aunque él también les conozca sus punto débiles por mucho dominio, control, manejo, inteligencia y habilidad que digan que tenga. En los otros partidos no hay tontos y en el pueblo tampoco.

¿Será verdad? Me dicen que Enrique Márquez hizo varios contactos a importantes jefes periodísticos de Caracas, asegurando que la marcha del 23 enero se había suspendido. Esto sería el 21 de enero específicamente y según me dicen el mensaje fue “La marcha no va”. Nadie pisó ese peine, como se dice popularmente en los periódicos, pero estas son las cosas que levantan suspicacia sobre la relación Rosales-Gobierno nacional, así como la foto de Rosales y Falcón en el estadio Luís Aparicio de Maracaibo que circuló por las redes y desató un montón de críticas. Entre ellas, que ambos son los candidatos “opositores” del Gobierno a la Presidencia de la República.

Metro de Maracaibo… qué burdo el falso positivo que lanzaron sobre la destitución de Tito Meleán de la presidencia del Metro de Maracaibo para dar “la bienvenida” a GianCarlo DiMartino. Vía correo electrónico, con el nombre de Felipe Sierra, llegó una nota de prensa en la que se indica que DiMartino había sido designado presidente del Metro. Junto a esto, se hizo un mal clon de la cuenta Facebook del Metro con un mensaje de agradecimiento a los servicios de Meleán y se daba un cálido recibimiento al italiano. De inmediato me puse en contacto con mis pájaras y pájaros del Metro y me aseguraron que Meleán estaba en su despacho “tranquilo y sin nervios”. Y así fue. Este falso positivo, o laboratorio como también se le conoce, sirvió para terminar de desacreditar esa cuenta en la comunidad periodística, ya que hace unas semanas este Felipe Sierra, señaló que en Maracaibo había fallecido una octagenaria por Malaria, refiriéndose a la señora madre de nuestro colega Emiro Romero, lo que fue una bajeza, ya que la progenitora de Romero falleció por otra causa. Este Felipe Sierra, que nadie sabe quién por lo que creemos que no existe, maneja de manera terrible sus estrategias para revivir muertos políticos.

Por cierto… En Metro hubo una huelga esta semana y fue de tal magnitud que el Ministro vino a atender los reclamos de los trabajadores en persona. Entiendo por mis pájaros y pájaras de allí, que los compromisos reclamados son de la gestión pasada, es decir, no son atribuidos a la gestión de Tito Meleán, quien en esta huelga de trabajadores, contó con el respaldo del Gobernador del Zulia y el Ministro Molina en cuestión. Ellos lo acompañaron a enfrentar la situación. Una vez resuelto el conflicto que paralizó las operaciones de ambos sistemas el día lunes, El Metro y los MetroBuses, con la normalizaron del martes, los choferes con sus compañeros a quienes transportan del 4 al Varillal y desde allí al Hospital Universatario, no dejaban de hablar, en perfecto y claro Francés del hecho y los pasajeros atónitos, nos enteramos de todo. Asumo que así como en la ruta C2-Hospital, en el resto de las rutas sucedió lo mismo, que los usuarios supimos hasta lo que no debíamos. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

