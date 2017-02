Perfiles de políticos y héroes, por Luis Acosta

Betancourt, Leoni, Ramón J. Velázquez, Páez, Miranda y Bolívar fueron bajos de estatura física pero a ninguno le cabía su cerebro en la cabeza. En efecto, todos estaban alrededor de 1.60 mts de altura corporal pero se distinguieron por su valentía, intelecto, preparación, coraje, entereza, inteligencia y, sobre todo, por su amor a Venezuela. Betancourt fue Presidente de la República y por su performance político e histórico fue llamado el Padre de la Democracia. En efecto, corajudo y fuerte, de él, la célebre frase: “ni renuncio, ni me renuncian”, luego de sufrir un atentado en su contra, el 24 de junio de 1960. Leoni, un abogado popular, llegó a la Presidencia de Venezuela junto a su espectacular esposa Doña Menca de Leoni. Los dos desarrollaron y sembraron una labor social y humana que aun existe, se recuerda y se respeta en Venezuela tanto, que se dice de Leoni: No fue bulloso pero si exitoso y poseedor de una primera Dama genial, amada por su pueblo. El ciudadano Ramón J. Velázquez, abogado, periodista, historiador y escritor, poeta y ensayista, en un momento de conflicto de la nación fue llamado a ocupar la Presidencia de la República mediante un acuerdo político entre los partidos. En esa labor se desempeño distinguidamente y cumplió su cometido a cabalidad. José Antonio Páez fue el primer Presidente de Venezuela al separarse ésta de la Gran Colombia. En efecto, de guapo soldado hasta distinguido cosmopolita, estuvo en Las Queseras del Medio con su ¡Vuelvan carajo! en uno de los episodios más relevantes de su paso histórico. Murió en New York después de haber nacido en Curpa, muy cerca de la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa.

Al referirnos a Francisco comienzan las cosas distintas. En efecto, Miranda, según partes militares de su acción en las batallas, en el medio de las carretas que llevaban las provisiones para el frente de guerra, se veía las carrozas con sus libros de lectura y consulta de los que se hacía acompañar el general por los campos de combate. Miranda hablaba 5 idiomas, entre ellos el francés, que le permitió manejar un ejército de 140,000 hombres, lo que le ganó el aparecer en el Arco de Triunfo de Paris al lado de los grandes generales napoleónicos.

Simón Bolívar, nacido en Caracas, militar, intelectual, escritor, político y estadista, entre los mejores de la historia patria y mundial, Libertador y fundador de naciones y Presidente de la mayoría de ellas: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Siempre los colombianos han manejado la rivalidad entre Bolívar y Santander, pero el performance superior de Bolívar nunca ha estado en discusión ni los colombianos lo han puesto en comparación ni militar, ni cívica, ni ante la historia, ni mundialmente. Su grandeza se inicia en su labor ciudadana: “Prefiero el titulo de Ciudadano más que el de El Libertador que me ha otorgado la República.” En efecto, cinco naciones significaban cinco presupuestos distintos. Algunas veces bajo su dirección y control como, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador. En la vida de Bolívar no hay pasaje o mención, ni chiquita, ni grande que no distinga su honestidad plena, su alejamiento de la riqueza, de la suya y de las otras. Hijo de una de las familias más ricas de Venezuela por no decir, la más adinerada de Venezuela y la Gran Colombia, sin embargo, como dice la historia, murió triste y abandonado en San Pedro Alejandrino, en un cuarto de esa histórica quinta que le cedió su tío. Su única herencia se constituyó en Las Minas de Aroa con las cuales intuyó que ayudaría a los suyos hacia el futuro. Junín, Boyacá y Carabobo lo elevaron a la categoría de genio militar y a lo más sublime en su estrategia libertaria. Venezuela es su trofeo y lo más hermoso de su destellante vida patriótica. Todo con una estatura de 1.60 mts. Esto confirma que cuando los hombres van a ser grandes no necesitan tamaño sino coraje! La estatura la consiguen por su fuerza universal y por la estatura y cultura universal que utilizaron en sus enseñanzas y sus vidas.

Estos elevados venezolanos son recordados por su pundonor, su nobleza, su talento, su testamento de vida, su rebeldía, su sapiencia y su amor por Venezuela. Unos más grandes que otros, no por su estatura física sino por su impulso moral y ético que hicieron florecer siempre en el pensamiento nacional venezolano y del mundo; además, sirvieron con integridad profunda y principios libertarios para mantener la esencia y el valor de su existencia inmortal para repartir el prestigio y la calidad de su trabajo, su labor patriótica y la santidad de sus vidas.