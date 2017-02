Película sobre Whitney Houston se estrena este sábado

La cadena Lifetime estrena Whitney, un largometraje que refleja el amor, la fama y hasta el dolor vivido por Houston, durante su tormentosa relación con el cantante Bobby Brown.

Esta película marca el debut directoral de la reconocida actriz Angela Bassett (What’s Love Got to do With It, American Horror Story), y el primer rol protagónico de la entonces ganadora del concurso America’sNext Top Model, Yaya Da Costa (Lee Daniel’s The Butler), hoy protagonista de Chicago Med.

Durante la filmación, Houston tiene un aborto involuntario con su primer hijo, llevándola a ser muy enfermiza y a mantener su carrera en constantes altibajos. Su madre Cissy Houston (Suzzanne Douglas) se da cuenta de estos problemas y la presiona para que abandone la relación, pero Houston prefiere rechazar a su madre y sigue intentando salvar su matrimonio con Brown. Pronto la carrera de la cantante de R&B se ve colapsada por el abuso de drogas y su vida se ve opacada por el escándalo.

DC/EN