Pedro Carreño sobre sancionaes contra El Aissami: Es una canallada que busca criminalizar al Gobierno

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Pedro Carreño, fijó posición ante la sanción emitida por el Departamento del Tesoro de EEUU contra el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.

Carreño tildó la sanción como una nueva “canallada”, y expresó que esta es una acción mediática para “criminalizar” al Gobierno de Venezuela.

Asimismo, el parlamentario del Bloque de la Patria señaló que “en Estados Unidos entran 570 toneladas métricas de drogas, en un país en el que no puedes entrar ni a pie”.

Igualmente, dijo que las medidas son mediáticas ya que no pueden congelar las cuentas a un ciudadano que no tiene cuentas allá o anegarle la entrada al país a una persona que no tiene visa.

Finalmente, manifestó que “cuando la jaulía se mete contra el vicepresidente es porque lo está haciendo bien”.

DC|NT