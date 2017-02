Papa Francisco: Es mejor ser ateo que un católico hipócrita

El papa Francisco volvió a dar pruebas de su particular interés por los desfavorecidos con un contundente mensaje a los católicos que van a misa el domingo y explotan a los pobres el resto de los días de la semana.

En la homilia de su misa matutina del jueves celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, la residencia del pontífice, Francisco criticó con dureza a lo que llamó “la doble vida” que llevan quienes practican ciertos aspectos de la religión, pero incumplen sus preceptos principales, como el amor al prójimo.

“El escándalo es decir una cosa y hacer otra; es la doble vida, la doble vida. La doble en todo: yo soy muy católico, yo voy siempre a Misa, pertenezco a esta asociación y a esta otra; pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en los negocios, hago blanqueo de dinero… doble vida”, aseguró el santísimo padre, según Radio Vaticana.

“Tantos católicos son así. Y escandalizan. Cuántas veces hemos oído –todos nosotros, en el barrio y en otras partes– ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye, te derriba. Y esto sucede todos los días”, agregó.

De ejemplo mencionó el caso de una compañía, de la que no citó el nombre, cuyos trabajadores estaban al borde de la huelga porque no recibían sus sueldos, pero cuyo responsable no respondía al llamado de las autoridades para buscar una solución porque se encontraba de vacaciones en una playa de Oriente Medio.

“A todos nosotros, cada uno de nosotros, nos hará bien hoy pensar si hay algo de doble vida en nosotros: parecer justos, parecer buenos creyentes, buenos católicos, pero por debajo hacer otra cosa”, advirtió Francisco.

Como recordó CNN en Español, esta no es la primera vez que el papa toca el tema de los llamados malos católicos. En otro sermón había hablado de la “falsedad” de quienes se consideran religiosos, pero no ayudan al prójimo.

También recordó en una misa en 2013 que Jesucristo había muerto en la cruz para redimir a todos los seres humanos, incluidos los ateos.

Desde su llegada a la silla de Pedro, el pontífice argentino ha puesto la lucha contra la pobreza y la desigualdad en la primera página de la agenda del Vaticano, al tiempo que se ha mostrado más abierto a colectivos que se han mantenido alejados de la vida religiosa.

