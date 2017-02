Pablo Sandoval llegó motivado a los entrenamientos con Boston

Pablo Sandoval ha lidiado durante toda su carrera con su sobrepeso y una vez más, tras su arribo a los entrenamientos de primavera de los Medias Rojas en Fort Myers, Florida, volvió a escuchar las mismas preguntas sobre su batalla contra la báscula.

Este jueves se dejó ver en mejores condiciones físicas que hace un año, pero el carabobeño volvió a evadir las interrogantes sobre cuántos kilogramos perdió durante los últimos 12 meses.

“No lo sé. No me enfoco en la escala. Me concentré en hacer mi trabajo y en el programa que he estado siguiendo. En el staff del equipo, han estado tocando eso, pero no le he puesto atención al peso”, le dijo el Panda al Boston Herald.

Sandoval estuvo entrenándose en el complejo floridano de Boston seis días a la semana durante la mayor parte del otoño y durante el receso de temporada, con la excepción de un mes de vacaciones en el que visitó Europa. También tomó clases de boxeo, de acuerdo con el reporte del periodista Jason Mastrodonato.

“Escuché que (el boxeo) podía ayudarme a fortalecer los hombros y decidí hacerlo. (Miguel) Cabrera me lo recomendó”, reveló Sandoval. “Durante la temporada haces un montón de swings, participas en muchos juegos, en la práctica de bateo. Entonces, mantener los hombros fuertes durante el receso es clave”.

Pero llegar en buena condición física y saludable, luego de perder casi íntegra la campaña anterior por una lesión en el hombro derecho que le llevó al quirófano, no le brinda garantías de recuperar su trabajo como antesalista regular de los Medias Rojas. De hecho, el alto mando de la organización ha dicho que el versátil Brock Holt será su principal antagonista por el puesto en la pretemporada.

“Tengo que demostrarlo todo”, afirmó el venezolano “Especialmente cuando vienes de un año con lesiones. Tienes que probar muchas cosas a los aficionados, al equipo, a tus compañeros, al deporte. Tienes que probar muchas cosas en el campo”.

Sandoval se reportó el jueves de la semana pasada, pero no habló con la prensa. Regresó a su casa en Miami y ayer se unió oficialmente al equipo. Este viernes tendrá su primera práctica oficial con el resto de sus compañeros.

El bateador ambidiestro exhibió una modesta línea ofensiva de .245/.292/.366, con 10 jonrones y 47 impulsadas en 129 compromisos en 2015, tras firmar, meses antes, un jugoso contrato por cinco años y 95 millones de dólares.

En 2016 apenas consumió seis turnos en abril, luego de llegar al Spring Training pesando 115 kilogramos y justo antes de ser enviado a la lista de incapacitados.

“Ahora hay una mayor percepción de que quiere reivindicarse tras lo ocurrido en los dos años anteriores”, aseveró el manager de Boston, John Farrell, a la agencia Associated Press.

Sandoval también tiene una motivación especial.

“Quiero ser capaz de jugar ocho años más, para que mi hijo, cuando esté un poco más grande, pueda ver a su papá”, comentó.

DC|LVBP