Mujeres de Voluntad Popular exigieron elecciones ante el CNE en el Zulia

“Las mujeres del Zulia alzamos hoy nuestra voz para exigir elecciones que nos permitan salir de la crisis económica, política y social que vivimos”, afirmó la coordinadora municipal de Redes Populares, Andrea Márquez, durante una protesta en las afueras de la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral (ORE Zulia).De manera pacífica y con la consigna “Elecciones YA”, las madres zulianas y las mujeres de Voluntad Popular exigieron a las rectoras del Poder Electoral que anuncien la fecha de elecciones en el país.

“Tibisay Lucena convoca elecciones generales en Venezuela. Los ciudadanos queremos expresarnos a través del voto y salir de manera pacífica, electoral y sobretodo democrática de esta grave crisis en la que estamos sumergidos los venezolanos por culpa de la incapacidad de Nicolás Maduro y la cúpula corrupta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, expresó.

Márquez aseguró que el tiempo de este Gobierno en el poder se acabó, razón por la cual es vital que los ciudadanos puedan elegir a través del voto un nuevo Presidente de la República, gobernadores y alcaldes.

“No queremos que se siga manipulando al pueblo venezolano y obligándolo a sacarse el Carnet de la Patria para poder adquirir los alimentos del CLAP. Ese carnet no es más que una estafa, porque no hay productos ni leche maternizada para alimentar a nuestros niños. Las elecciones son una prioridad, no podemos seguir arrodillados ante este régimen viendo como los niños mueren de desnutrición y otros comen de la basura”, señaló.

La dirigente de Voluntad Popular anunció que en los próximos días las madres zulianas seguirán realizando acciones de calle pacíficas para exigir la fecha de las elecciones.

