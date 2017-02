Mujer fue despedida por ser “muy guapa”

Emma Hulse, una empleada de la cadena de televisión británica UNIT TV, ha sido despedida de su puesto de trabajo por ser “demasiado guapa”, explicó ella misma a la revista Standart Magazine.

Todo sucedió cuando sus jefes la mandaron a cubrir un evento. A los pocos minutos, recibió un mensaje de texto en el que decía que ya no requerían de sus servicios, publicó que.es

La joven de 24 años fue a hablar con el director: “Él me preguntó, ‘¿eres modelo? ¿Por qué no estás en la pasarela desfilando?’”.

Hulse dice que “llevaba pintalabios, pero desde mi punto de vista no estaba siendo inapropiada. Iba vestida con pantalones y blusa. Realmente no creo que estuviera siendo inapropiada”.

A pesar de ser despedida, la joven británica asegura que el director apuntó su número de teléfono y le sugirió ir a tomar algo.

Desde la empresa admiten que Hulse fue despedida, pero que decidieron prescindir de ella tras un periodo de prueba de tres meses.

Adam Luckwell, propietario de UNIT TV, comentó: “Nos dimos cuenta de que había unas cuantas cosas con las que no estábamos contentos”, agregó además que: “Sentimos que no encajaba con nosotros y que llevaba a cabo acciones que no estaban en línea con la política de la compañía”.

DC/LN