Mitos sobre adelgazar

El termino bajar de peso para quien quiere adelgazar en muchas ocasiones no está bien entendido; Bajar de peso no quiere decir que necesariamente estas disminuyendo tu porcentaje de grasa corporal, que es lo que siempre se pretende, es por eso que muchas ocasiones puedes ver resultados en la báscula pero no en las tallas ni en la estética de tu cuerpo y de ahí que te aconsejo que tengas mucho cuidado con como llevas tu dieta.

Si tú haces una dieta diseñada para quemar grasa pero sin considerar que vas a agregar una rutina de ejercicio intenso, puede que te funcione en la báscula pero no necesariamente estarás bajando el peso de las lonjitas o chaparreras, si no del musculo, es decir puedes estar quemando músculo sin quemar lo que quieres de grasa. Es por eso que muchas veces cuando lo haces de la manera correcta aunque la disminución de peso no sea muy grande, ves cambios impresionantes en la estructura de tu cuerpo y en las tallas ya que generalmente estas incrementando ligeramente masa muscular pero disminuyendo considerablemente grasa corporal.

Tal vez te suene un poco complicado pero te lo explicare de esta manera: Un kilo de bisteces ocupa cierto volumen; Comparémoslo con un kilo de músculo que es muy similar y el mismo kilo de manteca ocupa mucho más volumen y esta a su vez es muy comparable a un kilo de grasa corporal. Por lo tanto si estás monitoreando tu disminución de peso, no te guíes tanto por la báscula si no por el porcentaje de grasa corporal. Lo puedes medir con diferentes aparatos electrónicos pero lo más confiable es por antropometría o pliegues cutáneos para lo que debes de asistir con un nutriólogo o profesional de la salud.

“Lo más importante es la diferencia que ves con la ropa, y no tanto con la báscula”

DC|Daniel Cortés