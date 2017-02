Miss Universo 2017 aclaró rumores sobre su sexualidad

La Miss Universo 2017, Iris Mittenaere, decidió hablar luego de que varios medios especularan sobre su posible homosexualidad.

En una entrevista realizada por el programa de Telemundo Un nuevo día, Mittenaere conversó sobre diferentes temas, entre ellos su sexualidad. La francesa había sido relacionada con su amiga y Miss Francia 2015 Camille Cerf, debido a varias publicaciones en Instagram de ambas en el que se les veía muy unidas y afectuosas.

“No me importa, ella (Camille) es mi mejor amiga, realmente la amo pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero a ella. No me importa si dicen que me gustan hombres o mujeres, pero en este caso: me gustan los hombres”, dijo.

Según los medios franceses, la pareja de Iris se llama Matthieu Declercq, quien compartió una fotografía el día en el que Iris fue coronada como Miss Universo.

She did it !! ❤🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Surréaliste !!!!! Sur le toit de l'univers !!!!! #france #missuniverse #picoftheday # A photo posted by Matthieu Declercq (@kokomat) on Jan 29, 2017 at 8:11pm PST

Parce que certaines histoires semblent évidentes 💠💙 @irismittenaeremf A photo posted by CERF Camille (@camillecerf) on Feb 3, 2016 at 1:22am PST

DC/EN