Mira como la Vinotinto celebran el día de San Valentín

MIS AMORES 😍 FELIZ DÍA DE AMOR Y AMISTAD LOS AMO DEMASIADO @kristyolgrileid 💍 @kleverson9_ @assaelguerra 😘❤️ #SIEMPREJUNTOS 👨‍👩‍👦‍👦

A post shared by LOBO GUERRA 18 🐕 🇻🇪 (@18loboguerra) on Feb 14, 2017 at 7:48am PST