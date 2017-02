Martín Pérez abrirá el segundo juego de Venezuela en el Clásico Mundial

Luego de la polémica que se ha generado en torno a la conformación del roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, Omar Vizquel, mánager del equipo criollo, se concentra en lo deportivo y ya vislumbra cómo será su participación en el evento.

El excampocorto caraqueño informó en El Infield que el zurdo Martín Pérez fue designado para abrir el segundo encuentro de Venezuela. “Roberto Espinoza (coach de pitcheo) y yo vamos a tomar las decisiones de cómo manejar el pitcheo, pero hasta los momentos lo que es seguro es que Félix (Hernández) va a abrir el primer juego y Martín Pérez el segundo. El tercer juego aún es una incógnita. Yo no quiero guardar lanzadores, quiero salir con lo mejor que tenemos”.

De igual forma Vizquel afirmó que Rougned Odor será quien tome el lugar en el roster de Freddy Galvis y a su vez explicó el rol que tendrá dentro del conjunto. “Él será el que tenga el rol más complicado porque Altuve estará en la segunda base y de verdad no encuentro otra posición para él, no me gustaría comprometerlo en el outfield o en la tercera base porque no ha estado allí en mucho tiempo”.

El dirigente dio a conocer que el 7 de marzo se realizará la primera practica de la selección, mientras que los juegos amistosos serán el 8 ante los Rangers de Texas y el 9 frente a los Reales de Kansas City.

DC|UR