Marcelo Monnot: Con el paso del Gobierno el puente Nigale estará listo para el año 2082

El presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), Marcelo Monnot, denunció las obras inconclusas de la empresa Odebrech y afirmó que el puente Nigale, luego de 11 años de haber iniciado la obra, solo lleva el 17 por ciento de avance y por los momentos está paralizada.

Asimismo, acotó que en ese rumbo del 17 por ciento de avance en 11 años, la obra estaría terminada dentro de 65 años aproximadamente, inaugurando el puente Nigale en el 2082, pero que en comparación con el puente General Rafael Urdaneta, hace 53 años, se tardaron cuatros años en construirlo; no es justificable que con más tecnología, mejores investigaciones y equipos más calificados, la obra se deba tardar 76 años para concluirla.

“En el inicio de la obra, hace 11 años atrás, se dijo que tendría un costo de 2 mil millones de dólares y con todas las inversiones que se ha tenido, si llevamos eso a una tasa Simadi, en comparación del dólar y el bolívar, más o menos se han invertido unos 300 millones de dólares, pero si vamos a tasa preferencial, esta obra ha costado 24 mil millones de dólares, es decir, que si tenemos como obra inicial unos 2 mil millones, hay un sobrepeso de más de 22 mil millones de dólares, que es importante que el gobierno nacional y la contraloría de la Asamblea Nacional investigue estos hecho de corrupción”.

Del mismo modo, aseguró que las condiciones con las que cuenta el actual puente sobre el Lago de Maracaibo, no son aceptables, puesto que no es posible que soporte 76 años más, debido al deterioro por la falta de mantenimiento y que otra de las importantes obras, es la Central Hidroeléctrica Tocoma, que debería estar aportando al sistema eléctrico nacional 2 mil 160 megavatios, pero con la crisis de generación y distribución en materia de electricidad, no se puede disfrutar de esos megavatios.

“El sistema eléctrico es sumamente grave, porque las plantas eléctricas no están funcionando y las hidroeléctricas no están terminadas, del mismo modo el deterioro del puente General Rafael Urdaneta, que aún con el aumento del peaje, seguirá igual”.

Monnot, indicó que los ingenieros del CIDEZ están altamente capacitados para llevar a cabo el mantenimiento y la culminación de todas las obras y le pide al gobierno nacional, tomarlos en cuenta.

DC|NP