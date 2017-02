Maduro podría reunirse con Mariano Rajoy en España

El presidente Nicolás Maduro podría ir a España para sostener una reunión con el jefe de gobierno español Mariano Rajoy. El mandatario nacional insinuó esta posibilidad desde Cúa, donde entrega la vivienda número 1.500.000.

“Me puse ver un programa que me gusta mucho que se llama Zapeando, que transiten en España; yo los veo y ellos me ven (…) saludos a todos sus miembros, saludos desde aquí. Ese programa me gusta porque tiene un fino humor, es muy inteligente y a nosotros nos falta eso: humor, humor. Nosotros somos un pueblo vacilador, jodedores pues. Por eso me gustaría que aquí hubiera un programa así (…) Un saludo a España, a España la amamos, espero estar muy pronto en España con mi amigo Mariano Rajoy”, señaló Maduro, este jueves.

El jefe de Estado habitualmente rechaza a Rajoy e incluso lo considera un aliado a sectores políticos que, asegura, quieren conspirar contra su gestión de gobierno.

El cambio en el discurso de Maduro llega después de que hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Alfonso Dastis, confirmara su apoyo a las gestiones de diálogo que realiza en Venezuela el mediador y ex jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.