Maduro: Hay motores de la Agenda Económica que no van al ritmo del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este domingo que hay motores de la Agenda Económica Bolivariana que no llevan el ritmo que el país necesita.

“No tenemos derecho a fallar, tenemos que poner nuestra vida, esfuerzo, capacidad nacional, al servicio del desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana de los 15 motores(…) hay que poner el acento en esos que no van a ritmo (…) todos los motores arrancaron y en todos representan ventajas brutales de lo que será la Venezuela potencia”, indicó en su programa Los Domingos Con Maduro desde la Casa del Artista, en Caracas.

Destacó que hay que “mejorar nuestros modelos de trabajo para que cada motor tenga vida propia. Convoco siempre a todas las fuerzas productivas del país, al sector privado, nacional e internacional a que venga a estrechar nuestras manos y vayamos al desarrollo de la agenda económica”.

El jefe de Estado aclaró que “a mi no me llama ningún multimillonario de ninguna parte del mundo para darme ordenes, yo soy independiente, no le tengo miedo a nada ni a nadie”.

DC/G