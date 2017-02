Maduro: El gobierno ha emitido un comunicado rechazando las acusaciones contra El Aissami.

“El gobierno ha emitido un comunicado rechazando las acusaciones contra Tareck El Aissami. Cuando terminé el acto de firma de acuerdo con China, fui informado de la decisión ilegal, inaudita e infame de la Ofac, dependiente del Departamento del Tesoro contra el compañero vicepresidente de la República. Es una agresión que Venezuela la responderá paso a paso con equlibrio y contundencia”, declaró el mandatario nacional durante la primera reunión del Consejo Federal de Gobierno 2017, desde el Salón Ezequiel Zamora, del Palacio Blanco, en Caracas.

Denunció el “lobby intenso que hace la mafia mayamera” en contra del Gobierno venezolano.

“No pudo Bush, no pudo Barack Obama y no podrá nadie, Venezuela seguirá de pie”, indicó.

Defender a El Aissami es defender la venezolanidad, no es Tareck el que atacan, es la revolución y el objetio final soy yo, saben que no podrán conmigo, no podrán con esta Patria estamos progetgisdo por la historia, por la vida, por Dios, est6oy bendito y nuestra patria esta bvendita.

“Sigue adelante Tareck porque ese imperio del norte, ese imperio podrido más temprano que tarde caera, se secará. Todo el que se meta con Venezuela se seca. Es una sentencia, como un cuchillo. Se secarán quienes levantan las infamias”, refirió Maduro.

DC/P