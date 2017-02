Maduro: “Cuando volvamos al campo electoral, debemos tener asegurada la victoria”

“Cuando volvamos al campo electoral, debemos tener asegurada la victoria”, así lo expresó, la noche de este lunes 20 de febrero, el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde la segunda reunión ordinaria del Comando Central Bolivariano del Psuv, en Caracas, expresó que “nosotros tenemos que hacer una estrategia integral para enfrentar la guerra global de carácter no convencional que nos están aplicando. No podemos seguir haciendo simple política tradicional, no. En ningún campo, ni en el campo electoral cuando haya elecciones, que el CNE las convoque, no sé cuándo, en qué año”.

DC/P