Los “ultras” ejecutan su Misión 2018. Por Darwin Chávez (@darwinch857) 

MISIÓN 2018 (I). Tal como era previsible los radicales del Gobierno diseñaron todo un plan con el fin de sostenerse en el poder hasta las elecciones de 2018. Lo habíamos asomado, aunque desconocíamos hasta ahora los detalles del supuesto plan que está en marcha desde finales de 2016. La primera etapa se concluyó con éxito el 10/01 y que consistía en mantener a Maduro en Miraflores hasta que se cumpliera el cuarto año de su mandato. Luego de ahí comenzaría la sucesión con la asunción a la Vicepresidencia de uno de los “ultras”, quien luego asumiría la Presidencia bajo el amparo del artículo 233 de la Constitución Nacional. El problema era quien sería el elegido. Al final mediante un acuerdo-engaño lograron construir al VP ideal. La otra parte del plan es tender puentes con algunas figuras de la oposición, con quienes acordarían ciertos puntos claves que tienen que ver con la no persecución, el respeto de algunos partidos políticos, la realización de elecciones conjuntas en 2018, la aceptación de la derrota en cuanto a la Presidencia y que la era post chavismo no sería traumática por los momentos ¿Derrota? ¿Post chavismo? Si, ellos saben que les sería muy difícil ganar las elecciones. Saben que la crisis los está acabando como opción política. Pero para salir deben construir acuerdos que les garanticen un “costo de salida” solidario. Dentro de la estrategia también está la inhabilitación de figuras emblemáticas de la disidencia, como es el caso de Henrique Capriles y que además Leopoldo López siga preso. Saben que van a perder, pero quieren una derrota digna porque una aplastante victoria opositora acabaría con el PSUV. Pero también necesitan salvar a ciertos Gobernadores y Alcaldes para no ser barridos, para no desaparecer del mapa político. Todo iba bien, pero las cosas comenzaron a cambiar.

SUCESIÓN. Con las acciones de los Estados Unidos contra el Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, se trancó la sucesión. Y se trancó porque no hay sustituto. Ya el exgobernador de Aragua no puede ser Presidente, a menos que intenten correr un riesgo innecesario de convertir a Venezuela en un “Estado fallido”. Mientras El Aissami demuestra su inocencia no podría ser primer mandatario porque estaría marcado por los señalamientos. Pocos se atreverían a firmar acuerdos con Venezuela. Se trancó la sucesión.

MISIÓN 2018 (II). Y tal como lo advertimos el afectado movió sus piezas. El acuerdo para adelantar la “Misión 2018” comenzó a mostrar serias fisuras cuando dicha alianza comenzó a convertirse en un engaño. La cesión de 15 competencias presenciales no causó ningún agrado. Y el engañado actuó con mucho sigilo. Respondió al reto que le lanzaron. Pero no sólo el engañado hizo lo suyo, sino que un grupo de militares disidentes también llevó sus encargos. Tal como explicamos en esta columna, la intención de un sector de los radicales de llegar a un punto de entendimiento con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos se vio frustrado cuando los militares entregaron información valiosa y comprometedora. Indirectamente el engañado y los militares construyeron un muro para las aspiraciones de los radicales con mayor poder, por ahora. La misión ahora cambió. Detrás de las consignas de apoyo al señalado, hay mucha hipocresía. Incluso algunos celebraron. Ahora más que nunca cobra vigencia una negociación que les permita ceder el poder en condiciones favorables ¿Cuáles son esas condiciones favorables? Nada de persecución y nada de juicios. Total inmunidad para un grupo por muchos años ¿Quiénes serán los privilegiados? Los que tengan el poder para negociar. Por eso se pelean por ese valor agregado. Es probable que la cesión del poder que ellos visualizaban para 2018, se tenga que adelantar ante las acusaciones de los Estados Unidos. Agarraron al que faltaba. Ellos saben que los gringos “no juegan palitos”.

EL PLAN. Pancho sabe que hay poderosos rojos que no quieren que sea candidato a la reelección en la Gobernación del Zulia. Por eso puso en marcha un plan que trata de despejar el camino no sólo para su candidatura, sino para su victoria. El general Néstor Reverol es un duro escollo. No porque tenga popularidad y aceptación, sino porque cuenta con el aval del presidente Maduro y del Vicepresidente El Aissami. Por eso trazó una estrategia. Un plan que busca dividir a la oposición y sacudirse a sus enemigos internos del camino. En ese sentido está ofreciendo al general Reverol la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de San Francisco. Le garantizó su victoria. Ese punto del plan le serviría para alejar al actual ministro de la Gobernación y además sacar del juego a su enemigo Omar Prieto. Pero además está garantizando que ganará la elección. Dice tener los contactos y el dinero para financiar a candidatos de la oposición tanto para la las elecciones regionales como para las municipales. Considera que al dividir a la oposición, logrará ganar por la mínima. No cree que sus aliados disidentes puedan ganar la Alcaldía de Maracaibo, pero si estima que podrían disminuir la ventaja en una derrota y eso le serviría para colarse en la Gobernación. Todo esto en el probable escenario de una elección conjunta de Gobernadores y Alcaldes. Pancho sigue trabajando en su plan. Continúa enviando mensajes y propuestas ¿Alcanzará sus objetivos? Difícil saberlo, pero por lo menos hace el esfuerzo.

MISIÓN 2018 (yIII). Los radicales tienen un enemigo quizás más duro que los Estados Unidos para cumplir con la “Misión 2018” y es la crisis. Entienden y aceptan que no pueden resolver la crisis porque eso implicaría un costoso viraje y no tienen el piso político interno para acometer ese cambio. Por eso anuncian que anunciarán nuevas medidas económicas y terminan no anunciando nada. Temen un estallido social. Saben que han podido frenarlo hasta ahora, pero no saben si podrán seguir haciéndolo. Una explosión elevaría la conflictividad hasta niveles peligrosos. Admiten que las condiciones son cada vez peores. La sinergia entre la nueva posición del gobierno de los Estados Unidos y el avance de la crisis, los acorraló a pesar que pretenden hacerse ver como fuertes. Hay miedo. Se les complicó severamente la “Misión 2018”.

PDVSA. El desastre que afecta las operaciones y la estabilidad financiera de Petróleos de Venezuela es de proporciones incalculables. Esa frase resume el voluminoso informe que sobre el estado de PDVSA le fue entregado al Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien pidió a un grupo de su confianza que levantara esa información, tal como lo publicamos en la sección Área Privada de Verdades y Rumores (http://verdadesyrumores.com/crisis-que-dice-el-informe-sobre-pdvsa-que-recibio-el-vicepresidente/). Luego de publicado ese trabajo, recibí más información que permite profundizar el diagnóstico: “En la actualidad sólo hay 12 remolcadores activos en todas las operaciones de PDVSA Occidente en el Lago de Maracaibo, cuando la cantidad adecuada de esos equipos no debe bajar de los 85 remolcadores disponibles. En cuanto a las 70 lanchas bautizadas como “Hugo Chávez” todas están paradas por daños en sus motores. Esos motores fueron un engaño ya que no son para uso marino. Esos motores Caterpillar fueron diseñados para generación de energía térmica, o sea para calefacción, pero además fueron parte de una donación que esa prestigiosa empresa le hizo a Citgo ¿Para qué eran los motores? Para ser donados a los ciudadanos más vulnerables al frío de Brooklyn, Nueva York, pero por arte de magia aparecieron como parte de las citadas lanchas. Como no son motores para uso en el Lago de Maracaibo, su vida útil fue muy corta. Ese fue otro tremendo negocio que hicieron en PDVSA”. Ya se perdió la capacidad de asombro con todos los guisos que siguen apareciendo en la industria petrolera.

MÁS QUE PADRINO. Pero no me refiero al Ministro de la Defensa, sino al papel que viene asumiendo el general Néstor Reverol como “Padrino del Zulia”. Me llamó mucho la atención la reunión que sostuvo en el Palacio de Gobierno con quienes tienen a cargo el manejo de los Clap y el registro del Carnet de la Patria, como si fuese el Gobernador en funciones. Pero más me llamó la atención la ausencia de Pancho en el encuentro, siendo él la primera autoridad del estado ¿O ya no lo es? Pareciera que el general está en campaña. Se está mostrando interesado en los problemas de los zulianos. Ante la duda consulté a una de mis fuentes: “El general quiere. Su relación con Pancho es terriblemente mala. No hay empatía entre ellos. Pero Pancho es un zorro viejo y está tratando de envolverlo”.

PASIÓN. Carlos Alaimo y su Voluntariado “Pasión por Maracaibo” siguen creciendo, pero no sólo en la ciudad sino que ahora trabaja para llevar su mensaje al exterior e incluso establecer relaciones con políticos y autoridades de otras ciudades que muy bien pueden servir de ejemplo para atacar los problemas de la capital zuliana. Alaimo, acompañado del amigo Oscar Alí Moncayo, participó en el encuentro de la Internacional Demócrata Cristiana que se realizó en Madrid, España, en el marco del Congreso del Partido Popular que reafirmó la autoridad del jefe de Gobierno, Mariano Rajoy. Pregunté las razones de la asistencia al también amigo Marco Rivero y me explicó: “Carlos Alaimo fue parte de una representación venezolana que fue a proponer a la IDC que active su participación en la búsqueda de salidas a la crisis venezolana y eso inexorablemente pasa por las elecciones y que los venezolanos decidan. Pero además aprovechó la ocasión para compartir con líderes de otros países su proyecto de ciudadanía sobre el cual viene trabajando en las comunidades”. Me parece interesante este esfuerzo porque el país necesita mucho apoyo internacional, pero además a pesar que las soluciones a los problemas de Maracaibo están aquí, se pueden copiar experiencias internacionales que ayuden a recuperar a la ciudad.

DESERCIÓN. Alarmante la denuncia que hizo Ybrahim Gutiérrez, coordinador de Justicia Universitaria en la Universidad del Zulia, sobre que 35% de los estudiantes de las universidades públicas y 30% de las privadas desertan de sus estudios por tres razones fundamentales: la asignación arbitraria en OPSU, la crisis, la inseguridad y la falta de oportunidades. Gutiérrez hizo un reclamo justo y es que al Gobierno nacional no le interesa invertir en la educación de los jóvenes, pero si gasta millones sobre millones de dólares en armas de guerra que no resuelven los problemas cotidianos de los venezolanos. Este tipo de denuncias son positivas, a pesar de lo negativo de las cifras, porque quiere decir que partidos como Primero Justicia están formando a sus jóvenes y además siguen acompañando a los ciudadanos en sus problemas.

BOMBEROS. Me parece justo y lógico el reclamo de los bomberos jubilados que se mantienen en pie de lucha en el cuartel central exigiendo el pago de sus prestaciones sociales, pero me parece una aberración política que un legislador del PSUV use las necesidades de esos ciudadanos para el figurar y ganar puntos con su estrategia de sabotear la gestión en la Alcaldía de Maracaibo. Una cosa es apoyar a quienes exigen sus derechos y otra manipularlos con fines políticos, sobre todo cuando él sabe muy bien que el dinero para esos pagos debe enviarlo el Gobierno central. La manipulación llega al punto de impedir que estas personas acepten los cronogramas de pago que se las han propuesto. La manipulación llega al nivel de convencer a estas personas para que no cesen en el cierre de la sede central lo que ha impedido que el personal activo cobre su quincena y cesta ticket. Mi respaldo a los bomberos y mi rechazo hacia quien se aprovecha de esas personas.

DERECHOS HUMANOS. Destacable el esfuerzo que sigue haciendo el coordinador de Voluntad Popular en el Zulia, Lester Toledo, para continuar denunciando las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos que integran la disidencia contra el Gobierno. En el reciente Congreso del Partido Popular español en Madrid, tuvo una importante intervención para denunciar los atropellos del Gobierno contra la oposición democrática y hasta fue co organizador de una rueda de prensa de los ex jefes del Gobierno de España José María Aznar y Felipe González, quienes pidieron la libertad de Leopoldo López y del resto de los presos políticos, pero además denunciaron que el diálogo fue una farsa. La presión internacional siempre es útil para luchar contra un régimen como el venezolano.

CLAP DEPORTIVO. Pancho te recomiendo que revises el proceso de entrega de las bolsas de los Clap en el Instituto Regional de Deportes (IRDEZ) porque hay cosas poco claras. Mis fuentes en el IRDEZ explican que hay irregularidades. Primero no convocan a todo el personal, porque sobre todo excluyen a quienes laboran en los otros municipios. Luego colocan un horario restringido para depositar el dinero en la cuenta personal de un funcionario(a), lo que hace difícil que todo el personal pueda pagar. Ese horario corto lo aplican para limitar la cantidad de personas que puedan cancelar, aunque siguen pidiendo la misma cantidad de bolsas (300). En la última jornada de bolsas llevaron 300 y sólo entregaron 170 ¿Dónde están las otras 130 bolsas? ¿Quién o quiénes prepagaron esas bolsas adicionales? ¿Quiénes se quedaron con esas 130 bolsas? ¿Será verdad que cada bolsa puede ser vendida por fuera en Bs. 40 mil? Por otro lado, le incrementan Bs. 200 a cada bolsa porque estas tienen un precio de Bs. 10.500, pero las venden en Bs. 10.700 ¿Por qué cobran ese monto adicional? Nadie sabe cuál es la razón. El problema fundamental es el destino de las bolsas que no son compradas por los empleados. Incluso cuando se hacen las jornadas que básicamente son los viernes, al personal lo sacan temprano para que no quede nadie y luego se ve a los privilegiados salir con una cantidad excesiva de bolsas. Pancho, te recomiendo que preguntes o indagues que ocurrió el viernes 10 de febrero con la venta de bolsas, pide los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas del CRU y observa lo que ocurre entre las 6 y 8PM o consulta a los vecinos que presencian eso. Pero además pregunta de quién es la cuenta del BOD que termina en 655 en la cual los funcionarios deben depositar los pagos.

JUBILACIONES. Comenzó el proceso de notificación de las jubilaciones obligadas en PDVSA. Sólo en Occidente salió una primera lista de casi mil trabajadores que saldrán jubilados sin derecho a patalear. Cuando en la pasada columna anuncié ese proceso, muchos trabajadores aseguraban que eso era falso, pero cuando consultaron a los gerentes recibieron la ingrata sorpresa que este columnista lamentablemente tenía razón. Esa no será la única lista. Vienen otras pero van a dosificar esos anuncios para tratar de disminuir el ruido y minimizar las posibilidades de protestas laborales. La mayor parte de quienes saldrán jubilados no recibirán una liquidación acorde a sus años de servicio, porque recordemos que muchos fueron parte de las contratistas expropiadas y nunca les reconocieron esos años de servicio, por lo que recibirán una miseria por sus prestaciones y además como pensión mensual.

GOLPE. Causó asombro el golpe interno que se concretó en la Mesa de la Unidad del Zulia, cuando 15 organizaciones políticas, gremiales y de las sociedad civil (Entre ellos: Voluntad Popular, Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Gente Emergente, Copei, Vente Venezuela, Vanguardia Popular, Bandera Roja, Movimiento Laborista, Va Palante, Visión Venezuela, Progreso y Muévete) decidieron elegir a Gustavo Ruiz como nuevo coordinador regional de la MUD. Eso se veía venir luego de la maniobra ejecutada para elegir a Emerson Blanchard. Quiero aclarar que no tengo nada contra el señor Blanchard, pero de lo que no queda dudas es que su elección no fue organizada de la mejor forma. Fue un proceso “express” en el cual no dejaron que se postularan otros aspirantes. La votación duró apenas unos segundos. Y una vez el resultado favoreció a los interesados (6 a 5) levantaron la reunión. Me cuentan que no hay acta de votación porque no se cumplieron con los pasos legales correspondientes y si aparece una fue “montada” posteriormente. El problema no es el nombre de quien haya sido electo. Pudo llamarse Pedro, María o Arquímedes; el cuestionamiento es por el método y la manipulación. Ahí están las consecuencias. Ahora vendrá una especie de competencia para ver qué MUD tiene mayor capacidad para llevar no sólo una agenda de calle, sino también de incorporar a la sociedad civil. En lo personal no me escandalizo ante lo ocurrido. Así es la democracia.

CULTURA AUDITADA. Cuando cerraba esta columna me llegó la confirmación sobre el inicio de la auditoría en la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Zulia. El objetivo al parecer es verificar la cantidad de robos que han ocurrido, sobre lo cual no hay información precisa porque no hay control sobre los bienes de esa institución pública, tal como hemos venido comentando. Aparentemente están rodando cabezas de empleados que han sido señalados como autores de dichos robos, pero hay la duda sobre si son los verdaderos culpables. Mis fuentes me dicen que los reales responsables siguen enchufados y como si nada. De hecho hay uno nuevo que llaman “El 1er Enchufado” y quien ordena y dispone más que su consorte. Ya el tipo tiene un cargo medio, pero bastante tiempo que estuvo haciendo lo que le daba la gana sin tener autoridad real para ello. Pancho, perdí la cuenta de las ocasiones en las cuales te he recomendado que revises lo que ocurre en la Secretaría de Cultura y no terminas de dar en el clavo, porque no tomas la decisión adecuada y tú sabes cuál es. Esa es una dependencia que se maneja a control remoto con la activa participación de una familia de enchufados que pareciera que saben mucho y por eso están salvados. Hay cosas que no tienen sentido. Pancho ¿Cómo Fundagraez maneja un presupuesto mayor que la Secretaría de Cultura siendo un ente adscrito a ella? ¿A quién le conviene que Fundagraez maneje tal nivel de dinero? ¿Para qué tanto dinero en el presupuesto de esa dependencia que ya no hace el trabajo que hacía en la gestión de Manuel Rosales y Pablo Pérez? ¿Esa es la caja chica de quién? Pancho, pregunta quién está manejando directamente ese presupuesto y te llevarás una sorpresa palaciega.

CAMARÓN QUE SE DUERME…Queda atrapado en un aparente subregistro que es manejado por enchufados de la Gobernación del Zulia. Pancho te recomiendo que investigues sobre este problema, porque al parecer la cifra de camarones que se exportan oficialmente es mucho menor a la cantidad real que se produce. La mayor parte del producto lo venden de contrabando para no declarar los montos reales y así no tener que vender los dólares al Gobierno ¿Será verdad ese subregistro? Sería bueno una investigación oficial.

LUZ. Ya se cumplen tres meses que la Universidad del Zulia no tiene un rector en funciones, porque el nominal sigue en los Estados Unidos. Se comenta que estaría renunciando a mediados de año, luego de un muy largo período al frente de nuestra máxima casa de estudios. Ya van dos permisos de tres meses que toma. Mientras tanto, los problemas de LUZ se incrementan y no hay una autoridad que les haga frente y denuncie ante la opinión pública las dificultades que vive la institución, sobre todo en el ámbito presupuestario. Casi al cierre de esta columna me informan que el nominal al parecer llegará entre el 26 y 27 de febrero. Por cierto, me piden que indague quien es un supuesto empresario de nombre Carlos y su influencia en la gestión rectoral. Adicionalmente me hablan de estaciones de expendio de gasolina en Estados Unidos ¿Qué tiene eso que ver con la Universidad del Zulia?

AL CIERRE. Me escriben desde la Oficina de Información del Poder Ejecutivo del Estado Zulia (OIPEEZ), con el fin que alerte a Pancho sobre los números de aceptación que le están presentando como resultado de su Plan Comunicacional. Le dicen que tiene apoyo en los medios y que los números de sintonía de sus apariciones en público son altos, cuando eso es falso. La trampa la montan desde una productora con nombre en inglés. Ahí te dejo ese dato.

