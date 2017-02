Los actos de la política, por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Es así… una vez escuché de boca del mismo ex Presidente Chávez, que “El Show debe continuar”. Esto lo dijo en Amuay, cuando explotó La Refinería, en medio del dolor, la angustia y la zozobra de la incertidumbre de aquella crueldad evitable. ¡Cuánta razón tuvo! La política aquí es eso, es una función, un espectáculo, un quién da más, un cuánto vale el show. No lo olviden por favor.

Murió el elefante…Señor Gobernador, ¿Qué piensa hacer con la colección de animales del zoológico? ¿Va a dejar que se mueran como se murió el elefante la semana pasada? La gran atracción del zoológico murió, mejor dicho lo mataron de hambre. En el parque zoológico continúan las irregularidades con respecto al destino final de los alimentos que donan para el consumo de los animales. Nadie sabe dónde va a parar la comida porque al estomago de los animales no es. El pobre elefante se comió media mata de Nin, ante la roncha que lo pusieron a pasar. Señor Gobernador, esto una especie de tortura y si usted no puede o no quiere dar a los animales del parque zoológico el trato que se merecen, done la colección a otro zoológico, venda los animales o sacrifíquelos pero no permita que los sigan torturando al negarles el alimento solo para que un grupito se siga llevando para su casa o para quien sabe dónde, la comida de consumo animal. Por Dios Santo, ¡Ponga orden!

Increíble… el Presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, LeonardoFernández, designó a una Técnico Superior Universitario egresada del Unir, como Directora de Medios del Concejo. Me cuenta un pájaro de la Plaza Bolívar que la designación es para pagar una cuota política, lo que tiene muy descontento al personal de la Cámara. En este despacho hay colegas periodistas que tienen antigüedad, experiencia y perfil para ese cargo, pero no fueron tomados en cuenta. No sé si el presidente de la Cámara entiende que está cometiendo una afrenta contra su propio personal, está irrespetando las calificaciones de perfiles de cargo y está yendo contra lo que estipula el Colegio Nacional de Periodistas y las Leyes. Un director de medios debe ser periodista. Sé que son tiempos difíciles y que todo el mundo tiene derecho a ganarse el pan, pero no se puede faltar el respeto a gente que lleva años ejerciendo profesional, legal y correctamente el periodismo institucional sólo para complacer a los amigos de un partido.

La buena noticia… Esta semana me entero que los estudiantes del Zulia contarán muy pronto con una tarjeta inteligente para el pago del pasaje estudiantil.Según me cuentan pájaros de la Gobernación que me piden dé a conocer este innovador programa, este proceso lo hará Fontur Zulia. Para que la población estudiantil reciba la tarjeta debe realizar un registro en línea a través de la pagina del Ministerio de Trasporte y consignar allí mismos unos requisitos; luego de registrado, el alumno debe esperar un aviso para retirar el carnet. La novedad es que los trasportistas recibirán un dispositivo similar a un teléfono móvil para el cobro del pasaje de manera inalámbrica. Si esto se da, estaremos frente a un gran avance en cuanto a sistema de transporte público masivo y daremos un salto al futuro que todos aplaudiremos.Esto sí es una buena noticia.

Rechazo total… a la persecución contra colegas nacionales e internacionales durante su investigación a los casos de corrupción cometidos por la empresa Odebrech en el Zulia y Venezuela. Privar a los representantes de los medios de comunicación por hacer su trabajo es una clara señal de ausencia del respeto a los derechos y valores de la democracia. También no puedo sino repudiar, la salida del aire de las cableras por decisión de Conatel, de la señal de CNN en Español. Esto es otro indicador de que este sistema político y de gobierno, democrático no es. Que Dios nos ayude, porque el Gobierno avanza en la razia y la oposición no hace nada para frenarlo.

Participación exitosa… la que hizo el médico Carlos Alaimo en la Internacional Demócrata Cristiana que se realizó en Madrid días pasados, en el marco del Congreso del PP español. Con su movimiento Pasión por Maracaibo, Alaimo, propuso que esta instancia se involucre más en la búsqueda de salidas al conflicto venezolano. Entre varias propuestas, pidió se sumen en una petición enérgica para que se convoquen elecciones en nuestro país. Me parece muy interesante que haya alguien que quiera para nuestra y para el país lo mejor, buscando que se conozca nuestra realidad en el mundo y que pueda compartir con los destacados participantes de estos congresos proyectos de ciudadanía, el rescate y modernización de nuestra ciudad, para lo cual las experiencias europeas son una inspiración y hasta un ejemplo.

CNN… el retiro del canal por parte del Gobierno a través de Conatel de las operadoras de cable, es una evidencia de lo mal que está la democracia en el país.

La renovación… que rudo está el proceso para la renovación y actualización de los partidos políticos, tanto de oposición como de gobierno. Aunque aumentaron el número de máquinas disponibles para tal fin, el CNE anunció que el proceso ya no empieza este fin de semana sino dentro de tres semanas más, es decir, le dieron nuevas largas, dando pinceladas el CNE de no querer facilitar el proceso. Es más que claro que la estrategia del Gobierno es eliminar partidos, a los partidos. Siento que en el caso de las toldas pro gobierno, cuando corresponda sólo harán la pantomima de que van a lograr su validación y al final, no lograrán nada. Con los partidos minoritarios opositores, tristemente no llegarán a la meta porque en verdad, es bastante duro llegar a la recolección del 0.5 por ciento, sobre todo porque hay un déficit de 130 máquinas por estado para hacer el trabajo, máquinas que tiene el CNE pero que no quiere poner a disposición. Hasta ahora el dibujo sigue sin cambios, sólo AD y PJ tiene número para ser nacionales, los demás, si los venezolanos queremos tener o mantener nuestro variopinto tablero partidista, vamos a tener que asumir una gesta ciudadana y salir a darles una mano a los partidos.

¿Será verdad? El peor de los cantos ha llegado a mi jardín. Es el canto más doloroso que he escuchado esta semana, tanto, que me niego a creerlo, a pensarlo, a visualizarlo. Un gran pájaro rojo es el responsable de mi desasosiego, de este dolor de cabeza que no se me quita. Me dice que el PSUV le va a prestar firmas al partido de Henri Falcón y al de Manuel Rosales para que se legitimen como partido nacional. Dios mío Santo, ¡Yo me niego a creer esta vaina! El gran pájaro rojo me dice que lo crea porque lo veré, veré cuando termine el proceso de legalización de los partidos, que AP y UNT serán tarjetas nacionales. La espera sin duda que me autoflagelará.

La frase… “Es hora de las definiciones, no de las negociaciones”, Juan Pablo Guanipa, ayer jueves 16, en la presentación de la memoria y cuenta de su gestión parlamentaria, desde la URU.

La desunión de la unidad… siempre se dijo que la unidad no era verdadera. Siempre, siempre, siempre. En el gremio periodístico lo sabíamos, pero ceñidos a la ética y al deontología, nos apegamos a las declaraciones de los voceros que jamás aceptaron que la unidad no era más que una coyuntura con tiempo de vencimiento en la que estaban por conveniencia y en la que muchod viajaban contra su voluntad. La del Zulia expiró… por fin, expiró. Creo más bien que la llegada de Rosales la mató y no era para menos. Hay cada cuento, que una columna no es suficiente para contarlos todos, pero demos honor a quien lo merece. UNT ayudó a muchos a llegar con sus votos y cedió pequeñas, pequeñísimas parcelas a los aliados en demostración de amplitud, pero hasta allí, no cedió más nada. En política un aliado no sólo quiere llegar, también quiere comer en la mesa no como un invitado, sino como un igual y esto pasa por no aceptar sobras. Por años, no fue posible con una parte del Rosalismo, por lo menos, con la que quedó después que Manuel se fue, que todos comieran en la mesa de la felicidad. Heridas, ofensas, odios, rencores, frustraciones y tantas cosas más, fueron el alimento de lo que hoy vemos sucedió y muchos creíamos imposible: el desafío a Manuel Rosales.

Un atrevido… Desde los más altos sitiales del PSUV Zulia, me piden no desestimar el retorno de GianCarlo DiMartino. Me explican que “Gianca” es el arriesgado, el atrevido que le hace falta al PSUV y al Gobierno en Maracaibo y en el Zulia. “Él es capaz de hacer las cosas que muchos quieren que se hagan y que no hay quien las encabece, así que no descartes que regrese”. Al escuchar esto recordé que el ex Alcalde de Maracaibo, dijo días atrás en el programa de mi amigo Pedro Soscum Machado: “nos vemos prontico”. ¿DiMartino será ese mal necesario?

Sube y baja el telón… En el Zulia desde la llegada de Rosales se han dado actos dignos de ser registrados y no olvidados. El primero fue el 12ENE, cuando en la 72, unas siete mil personas, la gran mayoría militantes de Un Nuevo Tiempo, acudieron a recibir a su líder. Este día el mensaje fue “yo voy a primarias, tengo la fuerza para ganarlas, ¿Negociamos?”. El segundo acto lo vi el 23ENE, cuando salieron en Maracaibo dos marchas opositoras hacia el CNE. Aquí el mensaje fue del grupo que se bautizó como el G-Zulia. Ellos dijeron: “Tú Rosales, no eres nuestro líder, tú no nos representas, te vamos a enfrentar”. El tercer acto ocurrió el pasado 10 de febrero, cuando en plena visita de Ramos Allup a la región, el G-Zulia rompió la mesa y creó la nueva mesa de la unidad sin la participación de UNT, AD y otros grupos. El mensaje fue “aquí no mandas tú”. Yo no sé ustedes amigos, pero aunque estos movimientos no le cambian la vida a ningún ser humano de a pie, compré cotufas para ver los siguientes actos, porque Rosales podrá estar viejo, pero eso no le quita lo bailao. Segura estoy que va a salir con una de las suyas. Yo apuesto a que el próximo acto, es de él. Esperemos y veremos.

Por cierto… Durante la visita de Ramos Allup al Zulia, recibo una serie de fotos de él en varias actividades y su cara era de fastidio extremo. Por respeto y resguardo a quienes aparecen en esas fotos, no las publico pero la cara de Ramos es un poema de hastío. Me contaron que estaba bastante molesto, porque en el restaurante donde lo llevaron a almorzar, un grupo de comensales que se encontraban en el lugar, se acercaron para tomarse fotos con él, saludarlo y preguntarle cómo es lógico, cuándo salimos de este atolladero y no respondió. Dejó a damas y caballeros sin contestación a esa tan importante pregunta.

Nos leemos la semana que viene.

DC | Yrmana Almarza | Me lo dijo un Pajarito | @Yrmana