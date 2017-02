¡Las cosas locas! Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Por mi madre… Esta semana ha sido difícil en Maracaibo, no tanto desde el punto de vista político sino social. Sé que semana a semana ustedes esperan conocer a través de este espacio lo que sucede en el entorno partidista regional y hasta nacional ahora, gracias a la confianza que nuevas personas ponen en El Jardín de los Pájaros, pero me siento obligada por mis convicciones y mi moral a comentarles que más allá de estar el país preso de un grupo divido en supuestos patriotas y supuestos amantes de la Nación, nuestra cadena más pesada es la cadena de la inmoralidad. Esta atadura es muy pesada pero no imposible de enfrentar por lo que desde ya, comienzo a promover en solitario la urgente necesidad de no callarnos más, de no dar más nunca la espalda a las cosas injustas y no volver a voltear la mirada cuando atestigüemos o conozcamos injusticias; eso, es lo que nos ha llevado a este punto en el que nos encontramos.

No más… No me prestaré ni un día más a la cultura de la mendigadera. No lo haré. De ahora en adelante exigiré que se cumplan las cosas como debe ser, que los funcionarios cumplan como debe ser y que nosotros como ciudadanos también cumplamos porque al igual que nuestros derechos están nuestros deberes y obligaciones. Es imposible exigir sino se cumple y es inaceptable que quienes deben cumplir, le den a uno migajas como si le hicieran a uno un favor, cuando están obligados por ley y sentido común a servir a cambio de nada.

Esta semana en Maracaibo… conocí al papá de la bebé que compró para ella leche maternizada mezclada con cal en el centro de la Ciudad, donde hay toda la variedad de leche y alimentos y productos de primera necesidad a precios impagables. Este mercado abierto, ha sido objeto de requisas y redadas gubernamentales en el pasado para dar según las Autoridades “golpes” a los bachaqueros, pero el mercado y sus mercaderes siguen allí haciendo de las suyas. La noticia, que ocurrió hace unas tres semanas y sacudió el alma de quien la conoció, casi toda la ciudad debo decir, debió ser tomada como noticia crimini, pero no. En el centro no hubo operativos para dar con los responsables de esta abominación humana, porque hay que llegar a un nivel de miseria tal, hay que llegar a un nivel de maluqueza tal para ser capaz de matar a un ser humano por vender un producto adulterado y que eso no importe, sino ganarse cuatro lochas manchadas de sangre. El papá de esta niña lo conocí en el busito de la Circunvalación 2, el que para frente al Hospital Universitario. Ví a un hombre joven embarcar la unidad, con un pote y una hoja de periódico. El hombre joven dio las horas y con mucha educación dijo: “Sé que me deben conocer o por lo menos saber quién soy, soy el papá de la niña que casi muere por tomar la leche mezclada con cal”. Esto lo dijo abriendo la hoja de periódico que reseñó su amarga historia y de inmediato no pudo hablar más, se puso a llorar. Ahogado en llanto, medio le entendí que a pesar de que su caso se sabe, ninguna Autoridad ha hecho nada por ayudarlo. ¿Dónde está la Alcaldía de Maracaibo? ¿Dónde está la Gobernación del Zulia? ¿Por qué consiguen cargos para personas que ni cumplen con el perfil pero que hay que meter a juro en las instituciones porque hay que pagar una cuota política y para casos como estos no hay una solución real?

Pero eso no es lo peor… Lo peor es que esta semana, conocimos por un gran titular de prensa de Diario La Verdad, que unos padres abandonaron su familia para irse a trabajar como inmigrantes y aún no se sabe nada de ellos. ¿Qué les parece que el Municipio Maracaibo acudió a su ayuda pero con productos usados? ¡Sí, usados, tal cual! La Alcaldesa de Maracaibo convocó a su tren y les pidió que hicieran una colecta de juguetes, ropa y “otras cositas” que tuvieran los directores en sus casas para llevarles. Por mi madre, cuándo me estaban contando esto me hervía la sangre. ¿Acaso no hay una partida, en efectivo por cierto, para atender situaciones como estas? ¿No pudieron llamar a unos de los contratistas de la Alcaldía para llevarle a esta familia ropa y juguetes nuevos? Este absurdo me lo contaron varios de los mismos directores que se quedaron sin palabras al recibir la petición de su jefa. ¡Por Dios!

Pero aquí está la guinda del pastel… En la sede del PSUV de la calle 74, estafaron a unas 120 personas con los carros de la Misión Transporte. A los cautos, les enviaron mensajes de texto y les dijeron que habían sido escogidos, seleccionados pues, por la Patria bonita y buena para recibir del Presidente Maduro un carro y que debían llamar a un número allí dispuesto, para confirmar. ¿Qué cree usted que hicieron los cautos? Llamaron al número y pagaron más de 60 mil bolívares en una cuenta de banco para ir a una charla de informativa en la sede del PSUV de la 74. Luego de eso, le enviaban a la persona un email, con documentos “oficiales” que daban fe de haber sido seleccionado para recibir el beneficio. ¿Dónde está el Gobernador del Estado que permite que le vean a más de 100 zulianos la cara de bolsas en la propia sede del PSUV? Yo espero que mínimo, en esa sede hayan botado hasta a la secretaria, porque la persona que hizo este mega súper guiso no operó solo. El cerebro de esta barbaridad contó con la aprobación y permiso de la gente de esa sede porque de resto, cómo entra allí, cómo logra el espacio que es lo que le da seriedad a su estafa. Gracias a Dios, que uno de los sortarios beneficiados, está inscrito en la Misión Transporte y sabe que los vehículos no serán otorgados de esa manera y llamó al nuevo director de Fontur. Según contaron, el funcionario llamó a la policía y se llevaron detenido al sujeto que estaba dando “la inducción” a los suertudos en nombre del Presidente Maduro, del Ministro de Transporte, Fontur y del mismísimo Arias Cárdenas.

Pero aquí viene lo mejor… al vándalo, que es un miembro activo de la sexo diversidad, lo dejaron el libertad pues se comprometió a devolver el dinero estafado. ¡Qué desgracia! ¿Y el Gobernador? ¡Ni una palabra ha dicho! Dios Santo, el jefe del Estado, se debe pronunciar y no sólo pronunciar, también debe, está obligado a poner orden, a poner freno, porque sino cualquier hijo de petra viene en nombre de la Gobernación del Zulia y estafa al pueblo zuliano.

Esto es horroroso… HO-RRO-RO-SO

Pero lo más espantoso fue… lo que el gremio periodístico y la opinión pública conoció esta semana sobre lo que causó la ausencia en pantalla de mi colega Madelyn Palmar, ex ancla del programa A Punto, de mi amigo Juan Carlos Fernández. La crítica que considero muy respetuosa que hizo pues la hizo no explícita de la negra, no gustó al moderador del programa, quien como miembro activista del partido Un Nuevo Tiempo, busca ser escogido como candidato a diputado al Consejo Legislativo zuliano, con abiertas aspiraciones a ser candidato a la Alcaldía de Maracaibo o a la de San Francisco. Yo más pensé que Juan Carlos, por quedar bien con su partido fuera capaz de ponerse con una dama, que dicho sea de paso le sirvió muy bien profesionalmente, como lo hizo con Madelyn el pasado 21 de febrero, cuando tuvo la indecencia de decir que ella salió de su programa por la puerta de atrás. Hablan y critican al Gobierno Nacional y a sus representantes pero resulta que no soportan ni toleran la crítica. Tirar piedras a los demás por razones plausibles está bien siempre y cuando no se las tiren a ellos por las mismas razones. ¿Dónde se ha visto que por criticar despidan a un periodista de su trabajo, si nuestro trabajo es criticar? Aquí, en Venezuela. Lo hacen en Caracas y ahora lo hacen en Maracaibo. ¿Acaso es mentira que mientras Rosales regresaba a Maracaibo con bombos y platillos, el Sebín se llevó preso a Jorge Luis y perseguía a Romer? ¿Esto es pecado decirlo? Definitivamente, mi capacidad de asombro se murió, Juan Carlos la mató. Sé que la gente comete errores, pero lo que no me cabe en la cabeza es cómo insisten en hacer de sus errores un recuerdo memorable eterno. Ni la opinión pública, solidarizada con Madelyn y el gremio periodístico olvidará que en el programa de Juan Carlos sólo se habla bien de Rosales. Juan Carlos mencionó este día, por todos los reproches que recibió a través de las redes sociales por sacar a la negra del programa, -que estaba de vacaciones cuando hizo la crítica y ella misma aclara que no se reintegró a sus funciones porque su comentario perjudicó a Juan en el partido UNT-que estaba siendo víctima de una campaña en su contra y contra su programa. En verdad, creo que el único enemigo que tienes amigo Juan eres tú mismo. Me imagino que después de esto, ya no seremos amigos y por supuesto, me contarás entre tus enemigos.

¡Es un honor! Ser periodista crítica. Es un honor no haber hecho nunca periodismo complaciente. Es un honor ser columnista incómoda para los rojos, los azules, los amarillos, los naranjas, los verdes, los blancos, para todos en realidad. Es un honor, un gran honor.

La foto de Cheo… esta imagen me mató. La hizo mi amigo Cheo Nava y con su permiso la publico. La locación es la Plaza de Toros a pleno día. Si lo nota, la dama, a todas luces indigente, cuenta unos billetes mientras que el hombre, en medio de su desfortuna, ríe para jugar con el niño. Cheo, tuvo la precisión de capturar el justo momento, el cuadro perfecto en el que se ve que el niño, a quien le falta un zapato, también ríe. Que Dios te bendiga siempre mi Cheo, por ser tan bueno retratando la mejor cara que tiene una desgracia. Yo no más me imaginé la temperatura del piso donde estos tres hijos de nadie estaban sentados y lo demás bueno, imagínenlo ustedes.

Inaceptable… que el Banco Occidental de Descuento, BOD, en su sede principal en Maracaibo, tenga a los clientes de BOD Internet, utilizando este espacio desde el año pasado en las peores de las condiciones, con la falsa promesa de estarlo remodelando y muy pronto reacondicionarlo. Un lugar que comenzó siendo un espacio de innovación bancaria, con cuatro estaciones para la realización de operaciones en línea, sólo tiene una máquina operativa y otra dañada e incompleta. ¿Será que a Don Víctor Vargas no le da el negocio? Ver esta imagen es una vergüenza y debería tener a todos los responsables del Banco buscando soluciones porque para remate, todo el que pasa por los ventanales de la sede, ve el deplorable estado de esta área que debería ser impecable por suponer la cara que el banco da al público.

Mis condolencias… Al Dr. Carlos Alaimo por el fallecimiento de su señora madre. Pido a Dios le dé consuelo ante tan irreparable pérdida en el recuerdo perpetuo de haber disfrutado por muchísimos años de una mujer ejemplo de trabajo, amor, fe, devoción y rectitud. Lo abrazo Dr.

Adiós Francis… Siempre recordaré con cariño y respeto a Francis Blackman. Su columna, “Francis Juzga” era un espacio sin desperdicio alguno. El periodismo está sin duda, de luto por su partida pero también agradecido por las tantas glorias que le dio. Paz por siempre negro Francis.

¿Será Verdad? Me llega esta semana que el señor Peter Malbert podría ser el candidato a la Alcaldía de Maracaibo por Un Nuevo Tiempo. Según me cuenta, Rosales y él tienen una gran amistad y el líder del partido azul le hizo el ofrecimiento a este notable. ¿Será cierto?

Auxilio a los partidos… Queramos o no, los partidos son importantes y necesarios en democracia. Esto lo digo frente al gran reto que tienen por delante las organizaciones políticas para renovarse ante el CNE. Los ciudadanos no militantes, vamos a tener que dar una gran lección, no sólo a este Gobierno sino a los partidos. Vamos a tener que decirle al Gobierno que haga lo que haga, no nos doblega la voluntad, no nos reduce las opciones y a los partidos les vamos a decir que deben escucharnos más porque dependen de nosotros, de nuestra buena voluntad para seguir existiendo. Qué interesante se pone todo esto. ¿Entenderán los partidos que necesitan nuestro auxilio? ¿Estará dispuestos a dejar la soberbia de lado y abrirse a la gente común? ¡Qué reto el que se nos viene como país cuando comience la renovación!

Más cambios… en las reglas de juego para la renovación de los partidos. Así me lo hacen saber pájaros cantores de El Silencio en Caracas, quienes escucharon que esperan que el 2017 se pase en este plan, es decir, llegaremos al 2018 sin elecciones. Que Dios nos ayude.

Gente decente… Mi convicción sigue intacta. Debe venir gente nueva a la política. No sólo caras nuevas y frescas, no, debe ser gente con solvencia moral y con un currículo que dé garantías de trabajo por el país, el estado, el municipio, el sector y las personas. Debe llegar porque la clase política actual, nos lleva de decepción en decepción. Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

DC | Yrmana Almarza | Me lo dijo un Pajarito | @Yrmana