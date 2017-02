Las 3 cosas que causan que a un hombre se le rompa el corazón

Los hombres no son tan duros como crees. Estudios han encontrado que tienden a ser más intensos en las relaciones y que, incluso, les afecta más una ruptura. Por eso, aunque no lo reconozcan, es muy fácil que les rompas el corazón. Te decimos cosas que les afectan, para que las identifiques, ¡no para que las pongas en práctica!. CUANDO LO IGNORAS…

Los hombres precisan reconocimiento. Sí, quizás esto te haga verlos como seres un tanto básicos, pero así es.

Por eso cuando no lo escuchas, lo ignoras o no apoyas sus logros (así sea algo tan tonto como llegar a un nuevo nivel en su video o juego favorito) haces pedacitos su corazón.

CUANDO SE SIENTE HUMILLADO…

¿Qué es humillante para él? Pues muchas cosas que para ti no tienen importancia para él sí, como cuando frente a otras personas lo criticas, así sea bromeando o mencionas que es malísimo haciendo tal cosa. Eso es una puñalada para sus sentimientos.

CUANDO LO CRITICAS…

Sí, ya sabemos que hay críticas positivas que hasta tú aceptas, pero ellos no. Todo tiene que ver con su autoestima: En los hombres es un poco más frágil.

Por eso las críticas, incluso las más bien intencionadas, deben hacerse con pinzas para que no se conviertan en puñetazos.

DC|Cosmopolitan