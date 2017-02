La lucha por el poder sigue puertas adentro del chavismo, por Angel Monagas (@AngelMonagas)

Viene a mi mente una frase de Andreu Nin: “Las revoluciones no son sino luchas por el poder. De la actitud que se adopte ante este dependerá que la revolución triunfe o fracase. El marxismo tiene su concepción doctrinal sobre el problema del poder, pero es un error enfocar la cuestión desde un punto de vista demasiado esquemático. Porque el marxismo no es un dogma, sino un método de acción. La táctica es variable como lo es la realidad”.

Lo que observamos en Venezuela es una feroz pelea a cuchillos, que puertas adentro del chavismo, mantienen los Hijos (para mi engendros) de Hugo Chávez. Aunque parezca un chiste, a veces, se realiza dentro de un ascensor, así que es imposible que alguien no salga lastimado. Desde que el Charlatán mayor murió, no ha cesado un solo día. Característico de estos regímenes de inspiración Stalinista, más que marxistas. La llegada de Nicolás fue temporal. El también lucha por permanecer. No es un enfrentamiento democrático. No se trata de quien tiene más respaldo popular o no. La etapa electoral ya fue superada. Ellos no piensan contarse más. No para la Presidencia. Grupos maniobran para imponerse. Los cuarteles se calientan.

DE ZANCADILLA EN ZANCADILLA

Hagamos historia. La primera víctima de esta pelea fue la infanta. Ya nadie la asoma. Su cuñado pago los platos. Era necesario salir del “insípido”, no vaya a ser que por capricho del destino quedará encargado y se produjera la ascensión. Una campaña de descredito, cierta o falsa, no es lo que me interesa valorar, se impuso. Luego el hombre de los mil secretos, desde una Residencia en la lagunita fue vendido. Su destino era el imperio. La amenaza de revelar el contenido de una caja fuerte, detuvo la entrega. Se salvó “El Pollo” de que lo frieran. También recibió lo suyo otro aspirante. Bien visto dentro de las FANB y dentro de las bases chavistas: Rodríguez Torres. Era el natural heredero del imaginario e inexistente “legado”. Utilizando el poder se creó un conflicto, se suprimieron vidas humanas y la consecuencia fue caer en desgracia revolucionaria. Ni el cura de Chávez pudo impedir su salida y de hecho fue uno de los primeros sorprendidos de la noticia.

La historia no termina allí. Había el temor de que la Primera Combatiente, autentica hacedora del proyecto Maduro, que lo enseño a hablar, a vestir, a disfrutar, que le compro sus primeros juguetes, en algún momento despunto como “rival”. Era necesario también sacarla del juego. Así se hizo. Surge el caso de los “narcosobrinos” y misteriosamente la DEA los “descubre”, luego de procesar una información proveniente de la misma fuente que ha sacado del juego a todos los anteriores. Una isla sirvió de escenario para el encuentro y acuerdo. Los “Gringos” son expertos en esta clase de negocios con “dictadores y tiranos”. Quedó como “novia de pueblo”: Vestida y alborotada. No le queda más que seguir al lado, tratando de “sobrevivir” a la oculta traición en proceso.

“Es que tiene que ser militar, así lo planeamos desde la Academia Militar”. Habla el cerebro pensante de esta conspiración y el cual por unas horas vivió el poder de la Presidencia. En el fondo siempre se ha visto como el auténtico depositario del espíritu del 4F. No sé si hablara con Pajaritos. Desde que paso el desierto por ordendel Comandante, juró no dar paz ni sosiego hasta lograrlo.

En esta Guerra, un elemento con el que no contaban muchos es Vladimir Padrino. Aunque siempre ha sido marxista, no siempre fue chavista. Tareck es el enemigo en este momento, sin despreciar al antes señalado. Ninguna condición es subestimada por quien al estilo del Emperador Claudio, ha vendido fidelidad y lealtad.

Maduro permanece gracias a Vladimir. ¿Cuánto durará esto? ¿No lo picará el gusanito del sueño Presidencial? Leamos la historia de América del Sur y entenderemos.

Rodríguez Torres salió del juego sin coronar su primer paso: ser Vicepresidente. ¿Se quedó tranquilo? ¿Opera en las tinieblas como lo saben hacer estos “golpistas”? Se cuenta de la trilogía verde: 3 generales, 3 historias y un objetivo común: Baduel-Clivel-Miguel.

Padrino sabe que el motor que mueve el poder reposa en la economía y por eso fortalece su grupo.

A UN PASO

Desde que salió de la ULA. Ha sido largo el camino recorrido y ya está a un solo paso. A diferencia de anteriores vicepresidentes, llega en el momento más débil del gobierno, con todo el poder económico de una parte importante del mundo árabe. Diosdado se ha encargado de sus enemigos más fuertes. Rodríguez Torres por ejemplo. El Aisammi cuenta además de mucho respaldo financiero, con todo el poder operacional de la mejor inteligencia del planeta. Esa que ha hecho sucumbir al “imperio”. ¿No lo va a hacer con estos aprendices de “dictador”?

Hay que volver a leer los libros de historia, empezando por el viejo testamento. El miedo de TARECK es que en este desenlace le ocurra lo mismo, que aspirantes anteriores. La diferencia es que el pretendiente sabe, que la única manera de sacarlo del juego es entregarlo. Hoy en Washington está un hombre que no tiene “burdel político” como lo hemos conocido de otros Presidentes y es posible que recurra al viejo manual de la Escuela de las Américas. Nadie lo sabe ni puede predecirlo. Tareck no podrá viajar ni para Margarita. Ni podrá dormir dos días en el mismo sitio. Los conspiradores acordaron con el “imperio” para revivir un viejo expediente, visten de “rojo” y no de blanco, azul, naranja o amarillo. Los rusos hicieron el puente. Los cubanos lo saben pero ese ya no es su problema.

CASO CNN y El Poder de El Aissami

El Presidente Maduro cuando se hizo público lo de sus sobrinos, no cerró CNN en español, a pesar de la cobertura que hizo este medio. Muy fuerte. Muy completa. Tampoco lo hizo el Gobierno cuando CNN acuso a Diosdado, al “Pollo” Carvajal, incluso cuando ha sacado reportajes contra el “Comandante Eterno”. ¿Por qué lo hace ahora ante lo sucedido con el vicepresidente? ¿A qué poder nos enfrentamos? No estamos hablando de un simple funcionario, sino, como señalo el Gobernador de Miranda, del hombre que puede ser Presidente de este país si Maduro, renunciara o fuera destituido o en otra fatalidad. ¿Qué poder tiene este hombre que la cabeza de las fuerzas armadas sale en su defensa? No lo hizo tampoco por otros. Estos hechos refuerzan los argumentos de quienes aseguran, que en diciembre de este año, Maduro NO VOLVERA porque su gente “lo irá”.

AMISTADES PELIGROSAS

El Caso del vicepresidente Tareck El Aissami ha tenido una fuerte repercusión, dentro de la oposición. Tareck fue dirigente estudiantil e hizo amistades con muchos dirigentes opositores. Se conoce de sitios que visitaron, de parrandas que compartieron y es normal, porque así es la vida política. Uno de los hombres que más conversa con Diosdado por ejemplo, es el brazo ejecutor de un líder político, de muy escatológico hablarúltimamente. Nada para criticar o satanizar.

PRECEDENTES

Censura en este país se ha aplicado muchas veces. NTN24. Infobae. Dolartoday. Algunas telenovelas, páginas webs, etcétera. La serie El Comandante sigue vetada de las cableras por ejemplo.

LA MALA MEMORIA DEL GOBIERNO

CNN en español, fue el único medio que prácticamente apoyo la situación de Hugo Chávez en Abril del 2002 y el corresponsal de ese medio en Venezuela, fue abundante en declarar sobre el tema. Eso se les olvido, aunque el señor de Conatel uso como normal en este gobierno, un eufemismo para designar la CENSURA, porque según él, solo fue “sacado” de las cableras por “hablar mal” del gobierno.

ULTIMA HORA DONALD TRUMP

Falso que los venezolanos no necesiten VISA para ingresar a territorio de Estados Unidos. Lo que si se está tramitando con mucha fuerza, es una especie de AMNISTIA para los venezolanos “ilegales” en ese país y otro grupo ejerce fuerte presión para lograr una especie de beneficio tipo “Pies Mojados”, para los venezolanos que quieran abandonar el país y que tengan visa. No es exactamente un beneficio similar al de los cubanos pero un trabajo se realiza en esa materia. En el Congresode EEUU, hacen “lobby” permanente para conseguirlo. Otro grupo con intereses en la industria militar, plantea una acción más contundente.

MERIDA

REACCION Algunos recuerdan cuando siendo Gobernador Florencio Porras, tuvo un fuerte enfrentamiento con el entonces Presidente Chávez. Un escolta de la época me aseguro que “se fueron” a las manos y Chávez prohibió que alguien se metiera. Recuerdo cuando Florencio Gobernador visitaba el Zulia. Lo vi varias veces en la zona VIP del conocido Restaurant “Mi Vaquita”, acompañado de un hermano de Cilia, que siempre cargaba una chaqueta roja. Hoy hace cuestionamientos sobre la supuesta fortuna de Tareck y del que él menciona como su testaferro. ¿Cuántos Kinos se ganaron? Yo solo me pregunto ¿Por qué tardo tanto en hablar, en acusar y señalar? Lo digo porque lo peor que puede suceder en Venezuela, es hacer héroes de quienes también disfrutaron de las mieles del poder y solo circunstancialmente quedaron fuera. Si volvieran a estar dentro ¿Cuestionarían?

ZULIA

Metro de Maracaibo. Nadie habla de la línea 2 y lo más grave es que el servicio de la Línea 1 está a punto de colapsar. El Metro tiene una flota de 7 trenes. Actualmente está operando con 1 tren. El resto están paralizados por fallas técnicas y falta de repuestos. En cualquier momento los miles de usuarios tendrán que movilizarse en los “metrobuses”. ¿Nos merecemosestos los que vivimos en Maracaibo?¿Dónde están nuestros diputados, Concejales y gobernantes que nos representan? Un gobierno puede cometer errores y eso es grave pero es peor, que no haya una oposición para que denuncie esta situación.

PADILLA Muy tarde inicia el Alcalde IdelbrandoRios inspección a las islas que conforman el Municipio, a los fines de dar solución a los problemas de agua potable y electricidad. Bueno dentro del conformismo, esperemos que algo logre.

SUCRE: Con muchas esperanzas el Alcalde Humberto Franka, lanza la micro misión Salud. Con este plan pretende atender el problema de enfermedades y carencia de medicamentos en las comunidades. Incluye además establecer una funeraria para los trabajadores de la Alcaldía y sus familiares y que pudiera también atender casos especiales de familias muy necesitadas.

ARROLLADOR Luce Gustavo Fernández de Voluntad Popular en el Municipio San Francisco. No me crean a mí, que puedo ser un “mal hablado” y lo asumo. Aquí les dejo parte de la encuesta del mes de diciembre pasado realizada por la empresa SEIJAS y asociados. Encuestadora que por cierto es la Biblia del Líder Manuel Rosales. Ni Julio Montoya, Ni José Luis Pirela ni Ángel Sanchez, según esta trabajo de medición, le llegan cerca. Igual Gustavo no puede dormirse en los “laureles”. El enemigo es mortal y se llama OMAR PRIETO. Resalta el hecho que UNT y VP como partido salen con igual preferencia.

LOS HECHOS por cierto hablan de que el trabajo que viene realizando Gustavo Ruiz, al frente de la MUD, es mucho más evidente y productivo que el realizado por la otra que preside Emerson Blanchard, apodado “Dios”, sabemos que existe pero nadie lo ve.

