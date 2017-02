Julio Montoya sobre Odebrecht: En el Zulia se robaron lo equivalente a la construcción de un canal de Panamá

“El caso Odebrecht en Venezuela es peor que en el resto de Latinoamérica. Tenemos dos problemas adicionales a los que tienen otros países, pues aquí no sólo se trata del pago de comisiones que superan los mil millones de dólares sino que también se asignaron recursos con sobreprecios y no se ejecutaron las obras, y además los responsables de fiscalizar, los dolientes de las regiones, se hacen de la vista gorda y se vuelven cómplices de ese mal”.

Odebrecht se ve reflejado en las obras incumplidas y en las mafias instaladas que siguen operando en el Zulia. pic.twitter.com/4fOUWrUsWv — PJ Zulia (@PJZulia_) 14 de febrero de 2017

Julio Montoya, diputado ante la Asamblea Nacional, denunció que la mayoría de las obras en Venezuela se le asignaron las partidas presupuestarias al 100 por ciento, pero en obras físicas no hay nada. “Solamente en el Zulia se robaron lo equivalente a la construcción de un canal de Panamá. Se gastaron la plata y las obras no existen. Lo peor es que el Presidente salió en cadena prometiéndole al pueblo que él va a construir las obras. Nosotros sabemos que no van a construir nada, pero lo que más nos molesta es que le dicen a la gente: voy a construirte la obra, pero no te voy a decir quien se robó los recursos por los cuales aún no se han construido”.

Montoya detalló que en el Zulia el mejor ejemplo de soborno, corrupción y complicidad es el puente Nigale. “Al gobernador lo vimos en el puente Nigale diciendo que las cosas iban bien y que íbamos a tener puente para este año 2017. Pero la realidad es que gastaron el dinero total del 44 por ciento de la obra y no hemos llegado ni siquiera al 12 por ciento construido entre proyecto e infraestructura. Se subcontrataron empresas, en su mayoría de militares y enchufados, que desaparecieron de la faz de la tierra y hasta el día de hoy no responden por los 2 mil 300 millones de dólares que se gastaron. No sé como pretenden seguir escondiéndolo. El gobernador está en un hecho de corrupción y tuvo un alto nivel de complicidad al garantizarle al Zulia en tres ruedas de prensa que eso iba bien. En este momento están desmantelando galpones en la COL, se robaron la infraestructura, se robaron los equipos. ¡Todo esto es una burla!”.

Montoya aseguró que la historia se repite en las plantas de etanol y azucareras en el municipio Sucre, obras hidráulicas y de agricultura en Jesús Enrique Lossada y demás municipios del Zulia. “El responsable es Francisco Arias Cárdenas que se ha quedado callado ante esta barbaridad. Ante Odebrecht, el silencio de Arias Cárdenas es abrumador. Odebrecht en el mundo es soborno, pero en el Zulia es también es sobreprecio y complicidad. No sólo robaron un dinero y pagaron comisiones, es que hoy las obras son promesas incumplidas con valor de sobreprecio y las mafias instaladas en ellas siguen operando”.

El también directivo nacional de Primero Justicia, informó que se acudirá mañana a la fiscalía del Ministerio Público en el Zulia para solicitar la investigación de lo ocurrido en los grandes proyectos del Zulia. “Tienen que responder lo que está pasando actualmente. Comenzaremos una campaña, una serie de protestas porque no puede ser posible que se hayan desviado 4 mil millones de dólares en el Zulia y no tengamos respuesta. Iniciaremos una campaña para que el Zulia conozca la verdad”.

DC|PJ