Juan Barreto al CNE: Sin partidos políticos no hay democracia #9Feb

El secretario general del partido Redes, Juan Barreto, informó que acudirán al Consejo Nacional Electoral, para solicitar la revisión de las condiciones referentes a la renovación de partidos políticos, por considerar que afecta la existencia de las organzaciones partidistas pequeñas.

“Eliminar los partidos de un plumazo burocrático es negar la pluralidad” y aseguró que si se llega al 18 de febrero sin rectificación se acabará con estas instancias porque no hay recursos ni tiempo, lo que, a su juicio es una desfachatez y una medida tomada a la ligera. “Sin partidos políticos no hay participación electoral y sin ellos hay democracia”.

Explicó que la sentencia dice que hay que llevar a los militantes de cada partido a un centro para la captación biométrica lo que estima es ilegal. “En Libertador hay que movilizar 20 mil personas todas juntas para lograr la meta. Son -según el reglamento del CNE- siete horas diarias si se colocan las mesas a tiempo, por cada hora serían 1.200 personas”.

Destacó que son 390 máquinas para 334 municipios y hay unos grandes como Libertador que tiene 22 parroquias. En el Zulia hay 23 municipios, pasaría lo mismo que en la capital con extensiones de terreno mayor. “El que hizo este reglamento no se detuvo a pensar, niega la heterogeneidad, es regresivo”.

Adelantó que maneja información extraoficial acerca de que el Partido Comunista no va a participar en ello y no descartan seguir en la ilegalidad, “nosotros estamos pensando lo mismo, lo vamos a consultar y luego lo anunciaremos, así no. En estas condiciones nos ilegalizarán, pasamos a la clandestinidad, nos encapucharemos pero vamos a dar la pelea legal”.

