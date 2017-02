Jesse&Joy lanzan su primer álbum bilingüe

Jesse&Joy están en la cresta de la ola. El dúo de hermanos mexicano-estadounidenses lanzó la semana pasada su primer disco bilingüe, “Jesse&Joy”; el jueves estrenaba por MTV el video de su más reciente sencillo, “Me soltaste”, y el viernes dará un concierto en Talca, Chile, que será transmitido por Facebook Live.

Todo esto como preámbulo a la ceremonia de los Grammy del domingo, donde compite por el gramófono al mejor álbum de pop latino.

Es un gran momento en su carrera que están aprovechando para mostrarles a sus fans una parte importante de la naturaleza de su música, en la que el inglés y el español son igual de importantes a la hora de componer.

“Para nosotros fue un suspiro de alivio”, dijo Joy en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Chile. “Es parte de quienes somos el tener esas dos culturas. Desde siempre hemos escrito en inglés como hemos escrito en español y este primer acercamiento con poner música en inglés allá afuera para todos ustedes de manera oficial era importante para nosotros que viniera con este formato bilingüe”.

El salto lo dieron gracias a que la grabación de su álbum galardonado con el Latin Grammy “Un besito más” se hizo en Londres. Ahí siguieron su método habitual con algunas canciones como “Echoes of Love” y “Helpless”, escritas originalmente en inglés antes de ser pasadas al español como “Ecos de amor” y “Dueles”, respectivamente.

“En su momento nos daba un poquito de nervio el poder compartir esta música en inglés con todos nuestros fans (de habla hispana)”, dijo Joy. “No queríamos que se sintieran en ningún momento como desplazados”.

Los ejecutivos de su casa discográfica, Warner Music, notaron el potencial. “En Inglaterra sintieron esta congruencia que quizá podría funcionar”, dijo Joy. “Creo que para nosotros también era importante tener un mercado diferente en el cual la gente no sabe absolutamente nada de Jesse&Joy”.

Los prospectos nuevos seguidores tendrán mucho por descubrir. En 12 años de carrera el dúo han cosechado seis Latin Grammy y ha sido nominado a dos Grammy. En YouTube suman 1.500 millones de visitas en total y recientemente celebraron un contrato con la compañía Red Light Management de Enrique Iglesias y su socio Fernando Giaccardi.

Por lo pronto “Jesse&Joy”, que incluye canciones de sus cuatro discos anteriores, se colocó en la lista “Movers & Shakers” de Amazon UK por la expectativa que generó en el Reino Unido y en México encabezó la lista general de pop en iTunes.

“Fue súper lindo el ver que también nuestra gente en México lo recibe con cariño y que también les está gustando”, apuntó la cantante.

El video de “Me soltaste” podrá verse en YouTube a partir del viernes, cuando también se estrene un remix del canadiense DJ Swivel, quien ha trabajado con Beyonce, Jay-Z, Kanye West y The Chainsmokers.

“Es una de nuestras canciones favoritas y, de hecho, de nuestros fans”, dijo Jesse. “Es una canción en la que se puede ver más que obvio la potencia y la dulzura de Joy y el poder de una melodía poderosa con una letra vivencial”.

“Queríamos ese contraste de una canción tan minimalista y tan íntima tuviera un contraste grande y épico”, agregó el músico sobre la idea que quisieron transmitir con el video grabado en California.

En cuanto a los Grammy, Joy se dijo orgullosa de poder llevar en alto la bandera mexicana.

“Creemos que nuestro papi también, desde dónde nos esté viendo ahí en la galaxia, se siente muy orgulloso de nosotros”, agregó Jesse sobre su difunto padre, a quien dedican “Ecos de amor”. “Estamos muy emocionados de lo que sea que pase”.

Ambos dijeron que entre sus prioridades está la comodidad a la hora de elegir su atuendo para la alfombra roja. Jesse se caracteriza además por usar elegantes sombreros.

“No pueden faltar mis sombreros. Desde chico soy fan de los westerns, de Jesse James, del Llanero Solitario, Jesse Solitario”, dijo.

Tras los Grammy estarán anunciando las fechas de sus próximas presentaciones en México y luego regresarán a Estados Unidos, España e Inglaterra para más conciertos.

“Todo indica que la gira de ‘Un besito más’ se sigue extendiendo por lo que resta del año y principios del siguiente”, dijo Joy.