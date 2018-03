J Balvin habló de las canciones de Maluma: No hay necesidad de hacer música vulgar

El cantante colombiano J Balvin, confesó durante una entrevista, al diario argentino El Clarín, que siempre ha buscado de reivindicar su carrera musical, sin necesidad de denigrar a las mujeres con mensajes donde las tildan como objetos sexuales.

Por su parte, el intérprete de “Bobo” señaló que hace música para el público en general y busca de transmitir honestidad y buenos principios. Aunque el artista no mencionó directamente a Maluma, dijo “Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público. Sin discriminar ni raza ni edad. Un niño puede escuchar las letras y que él y el padre de familia se sientan cómodos. Saben que mi mensaje no va a ser nada negativo”.

Balvin expresó que no es justo que el reggaeton se vea burlado, siendo el género más escuchado a nivel mundial. Además, criticó que se hagan llamar artistas cuando venden solo con el sexo, y se refirió muy bien del tema “Chantaje”, pero solo mencionó a Shakira, dejando a Maluma como la guayabera.

“Cada quién verá cómo hace su propia versión. Hay a algunos a los que les van a creer y a otros que no. A algunos les queda medio raro. No puedo decir quién no me gusta. Me gusta Shakira haciendo reguetón, suena muy bien. La que hizo con Maluma, ‘Chantaje’, me gusta”, expresó en la misma conversación.

DC|Ronda