Iris valera a Tintori: Es una arrastrada por estar visitando al presidente de los Estados Unidos”

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, criticó este viernes que la visita de la esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, Lilian Tintori, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Las declaraciones de la otrora parlamentaria se produjeron durante un acto por la paz en la plaza Bolívar de Caracas.

“Es una arrastrada por estar visitando al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Su foto es una imagen vomitiva.Yo no puedo creer que haya gente tan arrastrada. Esta señora, esposa del ‘monstruo de ramo verde’, lo que hace es irse a los Estados Unidos, a hacer lobby, y a esperar para tomarse una foto y eso la hace feliz. Pareciera que buena falta le hace una visita conyugal al marido, allá en Ramo Verde. De verdad me produce mucha indignación esa imagen, y el hecho de que existan venezolanos arrastrándose servilmente. Eso no se compadece con nuestra idiosincrasia”, expresó.

