Hoy entró en vigencia el aumento de los peajes en Zulia (Tabla de precios)

Desde este lunes 13 de febrero entró en vigencia el aumento en las tarifas de los peajes del estado Zulia. Así lo confirmó el director general del Sedaerez, teniente coronel Orlando Silberstein, a través de la cuenta Twitter de esa institución [email protected]

“Para seguir avanzando en servicios y mejoramiento vial se ajustaron desde hoy las tarifas de los peajes del Zulia. Contamos con tu apoyo”, escribió el Sedaerezgbz.

Silberstein dijo que el incremento fue acordado en un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Gobernación del Zulia, aprobado en el decreto 1.317, de fecha 6 de febrero 2017, y apareció publicado en la Gaceta Regional número 2395, del 9 de febrero, con la intención de mejorar la vialidad de la región como la Troncal del Caribe, Lara-Zulia, Falcón-Zulia, entre otras.

Sobre la notificación a la colectividad, señaló que se hizo un anuncio previo del aumento de las redes sociales. Igualmente cada uno de los recaudadores se encargó de informar a los usuarios el nuevo aumento y el motivo del mismo.

Quienes transitaron esta mañana por el Puente sobre el Lago y otros peajes de la región, señalaron que los vehículos livianos particulares deberán pagar 100 bolívares. Hasta este domingo 12, cancelaban 40 bolívares.

Transportistas se quejaron por la falta de información de las nuevas tarifas.

En su memoria y cuenta, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, dijo que con la reapertura de los peajes de Mara, Virgen del Rosario, El Encanto, El Venado, Santa Rita, La Chinita y el Puente General Rafael Urdaneta, se logró rehabilitar las carreteras extraurbanas para otorgarle a los zulianos vías seguras y de fácil acceso. A través de las estaciones fueron atendidos 14 millones y medio de usuarios en 2016.

“Me parece bien y estoy de acuerdo con ese aumento siempre que sea para invertirlo en mejorar la vialidad. La Lara-Zulia está muy bien y para mantener esa carretera en buen estado hay que meterle mucho dinero”, expresó Pablo Marín, chofer de un expreso que viajaba a Barquisimeto, luego de cancelar 300 bolívares en el peaje Punta de Piedra.

En cambio Fabiola González, que pagó 100 bolívares por su auto particular, manifestó su molestia por lo que consideró un aumento “exagerado” de la tarifa. “Considero injusto este aumento y lo peor es que lo aplican sin previo aviso. Yo venía preparada con los 40 bolívares sin fijarme en los nuevos precios y me sorprendió mucho cuando me dijo la operadora que eran 100. Todavía no he visto el fruto del aumento pasado”, señaló la trabajadora de un supermercado en Cabimas.

Gustavo Martínez, chofer de porpuesto Maracaibo-Los Puertos, también se mostró en desacuerdo con los nuevos precios. “No estoy de acuerdo con otro aumento. En el caso de nosotros tenemos muchos problemas con la vialidad. El tramo conocido como la recta de ‘Los Guajiros’ es puro hueco, la inseguridad nos tiene acosados y el monte cubre parte de la carreteara lo que ha provocado accidentes”, explicó.

Natalia Castellano, usuaria particular del peaje del Puente Sobre el Lago también lamentó otro aumento en esta vía que usa a diario. “Imagínate tendré que sacar 4000 bolívares mensuales porque viajo de lunes a viernes a mi trabajo en Cabimas. No estoy de acuerdo con otro aumento tan exagerado y en tan poco tiempo”, apuntó.

En cada una de las taquillas colocaron un aviso con los nuevos precios:

Carros por puestos: 50 bolívares

Motos de 500 cc: 100 bolívares

Microbuses: 100 bolívares

Taxi: 100 bolívares

Buses colectivos: 300 bolívares

Camión 350 de 2 Ejes: 500 bolívares

Camión 750: 600 bolívares

Buses expresos: 1.000 bolívares

Vehículos pesados 3 ejes 1.000

Vehículos pesados 4 ejes 1.500

Vehículos pesados 5 ejes o más 2.000

