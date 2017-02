Gustavo Ruiz coordinador de la MUD-Zulia

Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Gente Emergente, Copei, Vente Venezuela, Vanguardia Popular, Bandera Roja, Movimiento Laborista, Va Palante, Visión Venezuela, Progreso y Muévete; así como gremios, sindicatos, estudiantes y sociedad civil se reunieron en el primer pleno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) del 2017.

En el encuentro, los representantes de más de 15 partidos políticos y organizaciones confirmaron a Gustavo Ruiz, miembro de la dirección regional de Voluntad Popular, como secretario regional de la MUD, presentaron la agenda de acción de calle en el Zulia y se comprometieron a iniciar en los próximos días protestas pacíficas en el estado para rescatar la democracia e impulsar la salida pacífica del Gobierno de Nicolás Maduro.

“El objetivo es lograr recuperar los valores fundamentales de libertad y democracia en Venezuela, con un cambio total de sistema, privilegiando la lucha social y sublevando el tema electoral. Donde la gente pueda conseguir sus medicinas, los alimentos y seguridad” expresó Ruiz.

Así mismo, el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez Colina, certificó la unidad e invitó a que se sigan sumando fuerzas para el cambio. “La unidad siempre estará donde está la mayoría. Nosotros tenemos el compromiso de participar, estar presentes y buscar los cambios. Por ello haremos lo que sea necesario para la renovación de cada partido y ayudaremos a nuestros aliados. No podemos permitir que el gobierno decida quién será su oposición ni qué partido debe vivir o morir. Esta es una lucha que necesita de todos, porque el hambre, las medicinas y la seguridad no esperan y las balas no distinguen de color. La gente quiere cambios y esos cambios los representamos la alternativa democrática” aseguró Ramírez.

