Guanipa a Jorge Rodríguez: No dijo ni una palabra sobre el proceso electoral

El diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Tomás Guanipa, se refirió a las declaraciones realizadas por el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, sobre el diálogo y desmintió que haya conversaciones de la oposición con el gobierno.

“Eso no es cierto. En Venezuela no ha habido un plan de ayuda humanitaria y desde que se acordó y el gobierno se comprometió a recibir ayuda humanitaria, no ha habido una sola medicina que se haya podido traer al país para curar una vida, y eso es un delito muy grave contra la humanidad y los venezolanos”, dijo en rueda de prensa.

A Jorge Rodríguez le dijo que “en su intervención no dijo ni una palabra del proceso electoral, que el señor Nicolás Maduro dijo que nos veíamos la cara en el 2018, como si no estuviese pendiente en Venezuela hacer elecciones de alcaldes y gobernadores, lo que no dice es que hay es que le tienen un profundo miedo a lo que es la expresión del pueblo”.

También destacó que “no es cierto que ustedes hayan cumplido con el compromiso de liberación de los presos políticos, hoy en Venezuela hay más presos políticos que antes, lo que pasa es que han utilizado una puerta giratoria donde salen dos y entran siete”.

DC/P