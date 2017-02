Google celebra el amor y la amistad con un Doodle pangolín

En el marco de la celebración del Día del amor y la amistad (el 14 de febrero), Google brindó un homenaje al pangolín, el único mamífero del mundo con escamas y el cual está en grave peligro de extinción.

La compañía realizó esta conmemoración a través de su “doodle interactivo”, un diseño especial que decora la página principal de Google y sirve para celebrar o conmemorar algún evento singular. En los últimos años, estos diseños derivaron en grandes animaciones, lo cual promueve una mayor interacción con los usuarios.

En esta ocasión, los realizadores desarrollaron un videojuego basado en una pareja de pangolines enamorados. El juego consta de cuatro niveles y es el diseño más elaborado de la empresa hasta la fecha, tardando casi un año en ser creado.

El objetivo de este doodle no es sólo el de celebrar una fecha destacada en todo el mundo, como es el día del amor y de la amistad, sino también promover una campaña de conciencia sobre el pangolín, el cual está en un estado de vulnerabilidad a lo largo del planeta.

En la actualidad, esta especie está amenazada por cazadores, quienes cotizan a un alto precio sus escamas, su carne y su piel. Especialmente en China, donde figura como alimento para la alta cocina y la medicina tradicional.

Google, de la mano con la empresa World Wildlife Fund, busca despertar la conciencia general sobre los peligros que corre este animal, el cual encuentra amenazado su futuro.

"Cuando escucho esa canción que me recuerda a ti, me es imposible no sonreír" 💘 –#PangolinLove #GoogleDoodle pic.twitter.com/Yv82N4FBxq

— Google México (@googlemexico) February 12, 2017