Franklin Gutiérrez se une al trabajo con los Dodgers

Franklin Gutiérrez recibió una nueva oportunidad por parte del primer club que le abrió las puertas en las Grandes Ligas. El jardinero venezolano cumplió 34 años el martes, un día después de firmar por un año y 2,6 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles, el mismo equipo que lo contrató en 2000, como amateur.

“Comencé acá”, recordó Gutiérrez mientras se preparaba para participar en la primera práctica de los Dodgers con el plantel completo. “Me han canjeado dos veces, he estado aquí por un tiempo y ahora vuelvo. Cuando empiezas, piensas que puedes jugar por 20 años”, indicó. “Pero es asombroso estar aquí después de más de 10 años”.

Gutiérrez obtuvo el Guante de Oro en 2010. Cuatro años más tarde, recibió algo menos agradable, un diagnóstico de espondilitis anquilosante, una inflamación de las articulaciones vertebrales, y otro de síndrome de intestino irritable.

“Me tomé todo el año de descanso”, relató. “Tenía que cuidar mi cuerpo. Hace tres años, estaba a punto de retirarme porque no podía hacer nada. Al comienzo, esto fue doloroso para todo mi cuerpo. Me dolían las articulaciones, estaban rígidas. Me encontraba mal de verdad… Luego decidí dar tiempo para que las medicinas hicieran efecto en mi cuerpo. Por eso me tomé un año libre en 2014, y funcionó. Decidí seguir haciendo lo mío y prepararme mejor. Tenía que estar fuerte en mi mente y crear un nuevo cuerpo. La vida no sale siempre exactamente como quieres”, comentó el criollo.

Gutiérrez inició 2015 en la sucursal de la Triple A en Tacoma. Llegó a los Marineros en junio y bateó para .292 con 15 vuelacercas en 59 juegos. El año pasado, tuvo un promedio de .246 en 98 compromisos, y sus 12 cuadrangulares ante zurdos representaron la segunda mejor cifra de la Liga Americana.

”Aniquila a los zurdos”, destacó el manager de los Dodgers, Dave Roberts, quien recuerda a Gutiérrez cuando ambos eran prospectos, durante la pretemporada de 2003. ”Tendrá buenas oportunidades en ese aspecto. Puede defender. Haremos algunos movimientos con él y veremos cómo se desempeña. Por ahora, prevemos usarlo contra lanzadores zurdos”.

Tras jugar en el prado central en los albores de su carrera, Gutiérrez podría pasar más tiempo en el izquierdo y el derecho durante esta campaña. “Está aquí con un propósito”, reveló Roberts. “Y es jugar en las esquinas, batear contra zurdos y, cuando no esté en la alineación, ser un bateador veterano en la cueva”.

Para Gutiérrez, tan sólo la oportunidad es bienvenida. Puede devengar 400.000 dólares en premios por su desempeño, con base en su número de apariciones en el plato: 100.000 cuando llegue a 400 y 450, y 200.000 si cumple con 500.

DC|EU