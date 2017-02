Florentino dijo estar de acuerdo con el cierre de CNN y Juan Requesens lo llamó idiota

Este martes el diputado opositor Juan Requesens, cargó en contra del cantante venezolano Florentino Primera, a través de su cuenta en la red social Instagram, luego de que este último, calificara como positiva la salida del aire de la señal de CNN en Español, en Venezuela, y pese a que no estaba totalmente informado sobre la razones de dicha censura, alegó que la misma se generó “en defensa de la soberanía del pueblo venezolano”.

En tal sentido, el parlamentario opositor dedicó unas contundentes líneas, al artista: “No estas informado? Dejame informarte @florentinoprimera. Soy un joven, que como muchos otros te vimos cantar en canales que hoy están cerrados por este gobierno o simplemente están censurados”, escribió en su publicación.

“Un joven que aún vive, a diferencia de otros que murieron en manos del hampa o peor, que hoy mueren de hambre, un joven que lucha por sacar a hermanos de la cárcel porque este gobierno los tiene preso por pensar distinto”, agregó.

De forma enfática, manifestó que la declaración de Florentino, “no sólo es una idiotez, si no que es una vergüenza para los millones de jóvenes que como tu crecimos en Venezuela”.

“A ti no te importa, pero yo como muchos jóvenes seguiremos luchando por este país, por rescatarlo de las manos de jóvenes y no tan jóvenes que como tu disfrutan del poder y están aferrados a el y sus prebendas. Tu no tienes idea de lo que está pasando y no te juzgo. Los libros no muerden pana lee un poco, pero la realidad si pega y directo en la cara (…)”, escribió.

Por último, le expresó al cantante que “No puedo desearte éxito, tampoco puedo desearte suerte. Pero si larga vida para que cuando nosotros rescatemos Venezuela de ti y los tuyos, tengan que ver como le explican a sus hijos que Carajo hicieron con este país y porque fueron ustedes los autores de la peor época de los venezolanos”,

