Famosos que celebran su cumpleaños hoy ¡Felicidades!

Este miércoles 22 de febrero, diferentes estrellas del mundo del espectáculo celebran su cumpleaños, entre ellas el bailaor español, Joaquín Cortés, quien además es coreógrafo, director y productor.

Cortés nació en Córdoba, España en el año 1969 (48 años). Desde los 12 años está involucrado en el mundo del baile.

Tal ha sido el éxito de Joaquín Cortés que en el 2009, la UNESCO nombró su legado artístico como “Patrimonio Universal de la Humanidad”.

Tal día como hoy pero en 1975, nació la actriz de cine y televisión, modelo y productora estadounidense, Drew Barrymore.

Barrymore ha actuado en películas como Batman Forever (1995) Scream (1996), The Wedding Singer (1998), Never Been Kissed (1999) y Los ángeles de Charlie (2000), que la hicieron merecedora de varios premios y ganó el reconocimiento mundial.

Asimismo, la paraguaya Larissa Riquelme también celebra hoy su cumpleaños, quien se desempeña como modelo y fue conocida en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, apodada como “La novia del Mundial”, debido a que salió posando desnuda, con la bandera de España en sus glúteos, en la final de esta copa.

Riquelme, nacida el 1985,se convirtió en una de las paraguayas que alcanzó a visitar más de 40 países en todo el mundo. También es destacada su participación en el “Bailando por un sueño 2011”, el certamen de baile más importante de este país.

DC/G