Evita un ataque al corazón mientras entrenas

Aunque las posibilidades son mínimas, se puede sufrir un infarto si haces ejercicio en ciertas circunstancias que a continuación te describo para que lo tengas siempre muy presente y así evites al máximo este riesgo:

Evita ejercitarte en lugares muy contaminados ya que el monóxido de carbono reduce el oxígeno que necesita tu corazón fomentando una falla cardiaca.

Si comiste mucho espera al menos dos horas para ejercitarte o hasta que sientas que ya digeriste la comida, el proceso de digestión requiere mucho trabajo de nuestro organismo

Nunca empieces con una rutina demasiado pesada si nunca has hecho ejercicio

No hagas ejercicio en exteriores si hace demasiado calor

Si consideras no tener la condición física adecuada o sobrepeso, no hagas deportes muy vigorosos (no poder hablar mientras lo haces es indicador de lo anterior)

No hagas ejercicios muy pesados solo los fines de semana

No te excedas!, si te mareas o sientes cualquier malestar, deja de hacer cualquier actividad física inmediatamente

Siempre calienta al menos 5 minutos

DC|Daniel Cortés